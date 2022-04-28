Испания не пустила в свои воды судно с российским грузом
Испания не пустила в свои воды судно с российским грузом (Фото:Efraimstochter/pixabay.com)
Испания запретила судну Black Star под мальтийским флагом доступ в свои территориальные воды, поскольку есть доказательства того, что оно перевозило груз, переданный с российского судна.
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Об этом сообщает The Local.
Власти Испании заявили, что есть доказательства того, что это судно перевозило груз, переданный с российского судна Андрей Первозванный, на которое распространяются санкции ЕС.
Испанские власти в понедельник, 25 апреля уже предотвратили остановку судна Андрей Первозванный в Барселоне из-за европейских санкций против России в связи с ее вторжением в Украину.
Пятый пакет санкций, принятый 8 апреля, запрещает суднам под российским флагом заходить в порты ЕС, за исключением тех, которые перевозят продовольствие, гуманитарную помощь или энергоносители.
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