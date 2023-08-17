Судно, которое вышло из порта Одессы через временный коридор, направлялось в Стамбул 17 августа, 12:31 Контейнеровоз JOSEPH SCHULTE (Фото:Александр Кубраков через Facebook/Handout через REUTERS)

Судно, которое впервые вышло из порта Одессы с 16 июля, воспользовавшись временным коридором для торговых судов, направлялось в Стамбул.

Об этом заявила компания Bernhard Schulte Shipmanagement, которая владеет этим судном, сообщает Reuters.

В среду, 16 августа, из порта Одессы вышло первое за месяц судно, воспользовавшись временным коридором, — контейнеровоз JOSEPH SCHULTE под флагом Гонконга.

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17 июля РФ официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста, и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море. Москва сразу начала регулярно и целенаправленно атаковать портовую инфраструктуру и зерновые терминалы Одесской области.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зернового соглашения без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.