В израильский порт зашло судно с украденным украинским зерном. МИД требует его арестовать

В МИД Украины заявили — они ожидают, что власти Израиля арестуют груз украденного РФ украинского зерна, привезенного на судне ABINSK (Фото: МИД Украины/Facebook)

МИД Украины внимательно следит за ситуацией, связанной с заходом судна ABINSK в порт Хайфа (Израиль) и перевозкой им пшен ицы , который, по имеющейся информации, происходит с временно оккупированных РФ украинских территорий.

Соответствующее сообщение опубликовано 16 апреля на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«Украинская сторона заблаговременно, в частности 23 марта, проинформировала израильских партнеров о судне ABINSK и возможном происхождении груза с временно оккупированных территорий Украины, а также подчеркнула недопустимость импортных операций с такой продукцией. Были получены заверения о надлежащем реагировании», — заявили в МИД Украины.

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Однако, как заявили украинские дипломаты, несмотря на предоставленную информацию и контакты между сторонами, в период с 12 по 14 апреля кораблю было разрешено разгрузиться в порту Хайфа.

«Украинская сторона рассматривает судно ABINSK как такое, которое может быть вовлечено в деятельность „теневого флота“, который государство-агрессор РФ использует для незаконного вывоза, транспортировки и реализации похищенного украинского зерна с временно оккупированных территорий и, в конечном итоге, финансирования войны против Украины», — заявили в МИД Украины.

По информации украинских дипломатов, на основании материалов Офиса Генпрокурора Украины, включая постановление суда об аресте судна и груза в рамках соответствующего уголовного производства, официальный Киев незамедлительно направил запрос о международной правовой помощи в Израиль.

«МИД Украины ожидает, что израильская сторона примет взвешенное и правомерное решение и удовлетворит соответствующее ходатайство украинской стороны, в частности арестует указанную партию зерна, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем», — подытожили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее журналистка проекта SeaKrime Центра Миротворец Екатерина Яресько заявила, что судно ABINSK, на котором Россия перевозила более 43 тысяч тонн пшеницы с временно оккупированных территорий Украины, приняли в израильском порту Хайфа.

По данным журналистов, 43 765 тонн зерна доставили из временно оккупированных РФ украинских портов на якорную стоянку в порту Кавказ, где и загрузился российский корабль ABINSK.

После этого, согласно данным портала Marine Traffic, судно нахидось в порту Керчь, откуда потом и отплыл 17 марта 2026 года. С 23 марта экипаж ABINSKждал разрешения от Израиля, а 12 апреля его приняли в порту города Хайфа.

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При этом, как заявляли в Службе внешней разведки Украины, за 2025 год Россия вывезла более 2 миллионов тонн зерновых культур, выращенных на временно оккупированных территориях Украины.

«Для обхода санкций Россия осуществляет операции ship-to-ship в рейдовом перевалочном районе порта Кавказ с использованием судов-накопителей. Это позволяет РФ скрывать реальное происхождение зерна, а перевозчику — избегать заходов в порты ВОТ Украины и снизить риски обвинений в незаконной торговле», — отметили в СВР.