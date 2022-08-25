Фейковым процессом над бойцами Азова Кремль хочет отвлечь внимание от преступлений армии РФ — Госдеп 25 августа, 17:55 Госдеп назвал судилище в Мариуполе «издевательством над правосудием». (Фото:Mariupol City Council/Handout via REUTERS)

Судилищем над бойцами полка Азов во временно оккупированном Мариуполе Кремль планирует снять с себя ответственность за военную агрессию российского диктатора Владимира Путина и отвлечь внимание от преступлений РФ, сообщает пресс-служба Госдепа.

«Планируя провести в подконтрольном России Мариуполе так называемые „трибуналы“ против отважных защитников Украины, Кремль пытается снять с себя ответственность за агрессивную войну президента Путина и отвлечь внимание от неопровержимых доказательств зверств, совершенных российскими войсками в Украине», — заявил спикер Госдепа США Нед Прайс.

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Он подчеркнул, что российские показательные процессы являются нелегитимными и назвал их «издевательством над правосудием». Спикер Госдепа решительно осудил планы РФ провести так называемый «трибунал», и призвал соблюдать обязательства по международному праву.

Прайс добавил, что все военные ВСУ, включая граждан Украины и иностранных добровольцев, имеют право на статус военнопленных в случае попадания в плен. Им должны быть предоставлены защита и обращение в соответствии с Женевскими конвенциями.

«Соединенные Штаты будут и впредь твердо стоять на стороне украинского народа, защищающего свою свободу», — добавил он.

12 августа советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что оккупанты готовятся устроить судилище над украинскими военнопленными, срочно переоборудывая здание филармонии в тюрьму, чтобы успеть до 24 августа.

О намерении устроить судилище над украинскими военнопленными в здании филармонии в Мариуполе сообщала также украинская разведка.

22 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае, если Россия на это решится, переговоры станут невозможными.

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