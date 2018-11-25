Попытка Британии создать альтернативу ЕС закончилась поражением: интересные факты из истории отношений Лондона и континента

25 ноября страны ЕС поддержали проект соглашения по Brexit, предложенный премьером Терезой Мэй. Европейцы согласились на мягкий вариант выхода Великобритании с переходным периодом и теперь слово за британским парламентом. За всю историю взаимоотношений Великобритании и континента, только в течение последних нескольких десятилетий вечные антагонисты попытались вместе построить единую европейскую сверхдержаву, и похоже, попытка была неудачной.

История взаимоотношений с континентом и формирование основ ЕС

Как и несколько столетий назад, судьба континента зависит от страны, которая зачастую противопоставляла себя и свои интересы континентальной Европе. Лондон умело играл на противоречиях могущественных держав по другую сторону Ла-Манша для недопущения гегемонии одной из них на континенте. Как отметил в 19 веке премьер-министр Генри Палмерстон, у Великобритании нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов, но постоянны и вечны ее интересы.

На протяжении столетий Великобритания входила в коалицию с более слабыми державами против предполагаемого континентального гегемона: например, с Пруссией и Австрией против наполеоновской Франции, с Италией и Францией против объединенной кайзеровской Германии, с Францией и СССР против нацистского режима Гитлера и, наконец, вступила в союз с европейскими демократиями и США против Советской империи.

Одной из форм участия Великобритании в сдерживании СССР было членство в Европейском Союзе, который начал формироваться в 1950-х годах под названием Европейского объединения угля и стали (ЕОУС).

На протяжении столетий Великобритания входила в коалицию с более слабыми державами против предполагаемого континентального гегемона

Впрочем, в первую очередь, объединение должно было предотвратить возможность войны двух непримиримых соперников - Франции и Германии, в том числе за счет объединения их сталелитейной и угольной промышленности, которая была сосредоточена в Эльзасе и Лотарингии. Этот регион был давним яблоком раздора между двумя державами.

К объединению присоединились также Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. По замыслу одного из идеологов ЕС Робера Шумана, контроль международного сообщества над ядром французской и германской промышленности должен был гарантировать невозможность повторения большой европейской войны.

В 1955 году, после вступления ФРГ в НАТО и восстановления суверенитета страны, европейцы решили развить проект до масштабов Европейского Экономического Союза (ЕЭС), который в 1992 году окончательно оформился в Европейский Союз.

Начало проекта объединения Европы и отказ Великобритании присоединиться к нему

С экономической точки зрения, ЕЭС продемонстрировал заметную эффективность, но уже в в конце 1950-х многие наблюдатели говорили, что союз направлен на абсолютное политическое объединение континента.

"Мы абсолютно не в бизнесе, мы в политике" - так характеризовал первый президент Еврокомиссии Вальтер Хальштейн политические перспективы объединения в 1961 году.

Не исключено, что именно поэтому, Великобритания, для которой "участие в континентальных делах приносило больше проблем, чем выгоды" наотрез отказалась присоединиться к объединению.

"Мы не собираемся присоединяться к группе государств, четыре из которых мы только что спасли от двух других" - заявил премьер-министр Клемент Эттли, стоявший у штурвала Великобритании в 1945-51 годах.

Именно Эттли первым озвучил любимый аргумент всех британских евроскептиков, согласно которому, Великобритания не готова отдать управление своей экономикой недемократической и никому неподотчетной власти.

При этом, предшественник Эттли на посту премьера Уинстон Черчилль в 1946 году утверждал, что необходимо создать "Соединенные Штаты Европы", но участие в проекте Великобритании должно было ограничится лишь ассоциацией.

Создание Великобританией конкурента ЕЭС

4 января 1961 года под эгидой Великобритании был создан конкурент ЕЭС - Европейская Ассоциация Свободной Торговли (ЕАСТ), в которую кроме британцев вошли Австрия, Дания, Норвегия, Потругалия и Швейцария. Главной особенностью этого союза было отсутствие общих границ между государствами - участницами, отсутствие четко выраженной организационной структуры и единой политики пошлин.

В определенной мере, создание второго интеграционного объединения в рамках Западной Европы отражало плохо скрываемое экономическое и политическое соперничество Лондона с Бонном и Парижем.

Мы не собираемся присоединяться к группе государств, четыре из которых мы только что спасли от двух других" - премьер-министр Клемент Эттли

Создание ЕАСТ не имело каких-либо серьезных последствий, темпы экономического развития стран ассоциации были ниже чем у ЕЭС. Большие надежды Лондона на активизацию торговли со странами Британского содружества тоже не оправдались - например, Австралия все больше склонялась к сотрудничеству с США.

Таким образом, альтернативный проект европейского объединения под эгидой Лондона де-факто потерпел фиаско на начальном этапе его создания. Логично, что британцы начали склоняться к поиску путей улучшения экономических отношений с континентом.

Оппозиция британскому членству в ЕЭС со стороны Франции

Однако, ключевая страна ЕЭС - Франция не особо хотела видеть британцев в составе объединенной Европы: так, президент Шарль Де Голль усматривал в лице Великобритании "троянского коня", намекая на заинтересованность США. В 1963 году он заблокировал заявку Лондона на вступление в ЕЭС, поданную правительством консерваторов.

В том же году, президент Франции заявил, что союз членов ЕЭС продержится недолго после вступления в него британцев, и господства "англо-саксов" на континенте тогда не избежать.

Шарль Де Голль был последовательным противником вступления Великобритании в ЕС. Фото из открытых источников

В 1967 году Де Голль вновь ветировал просьбу о вступлении, поданную уже лейбористским правительством Гарольда Вилсона. Только после отставки легендарного президента и избрания Жоржа Помпиду, переговоры о членстве Великобритании наконец сдвинулись с мертвой точки и завершились вступлением в ЕЭС 1 января 1973 года. В этом же году к содружеству присоединились Дания и Ирландия.

Перед этим, в 1972 году Соединенное Королевство вместе с Данией вышло из состава ЕАСТ, таким образом нивелировав вес этой организации и вынудив оставшихся в ней участников искать взаимопонимания с ЕЭС.

Отметим, что Великобритания вошла в ЕЭС на особых условиях и придерживалась их вплоть до начала 21 века, стоя в стороне от большинства интеграционных процессов на континенте. Например, когда в 1970-х годах в Северном море были открыты значительные месторождения нефти, Лондон дал понять, что они предназначены не для содружества, а исключительно для национальных нужд.

Фактор Великобритании для современного Евросоюза

Вхождение Великобритании в 1973 году в состав ЕЭС (праобраз теперешнего Евросоюза) добавило этой организации геополитический вес благодаря британскому ядерному оружию и развитым вооруженным силам острова.

Кроме того, Великобритания рассматривалась как проводник влияния США в Западной Европе, поэтому ее членство стало дополнительным фактором сдерживания амбиций СССР.

В данный момент Соединенное Королевство является первой страной союза по расходам на оборону, второй по размеру ВВП, что существенно усиливает Евросоюз в глобальном мире.

Выход Великобритании из ЕС создаст дополнительные риски для самого Лондона

Возможный выход британцев из ЕС во втором десятилетии 21 века ослабит и без того аморфные оборонные структуры союза, может создать "эффект домино" с последующим выходом из содружества других стран, укрепит лагерь евроскептиков, а также ослабит санкционное давление европейцев на РФ, бескомпромиссным сторонником которого является Лондон.

Среди внутриполитических рисков для Лондона стоит отметить появление дополнительного козыря в руках шотландских националистов, которые в случае успеха Brexit скорее всего будут настаивать на проведении референдума о независимости Шотландии. Выход Шотландии из состава Великобритании ударит не только по экономическому потенциалу Лондона, но и существенно подорвет его оборонные возможности.

Также, дополнительные проблемы могут возникнуть в Северной Ирландии, ведь одной из причин постепенного ослабления напряженности в этом регионе Соединенного Королевства было одновременное членство Великобритании и Ирландии в ЕС, что создавало дополнительные выгоды как британцам, так и гражданам Ирландии.

При подготовке материала использовалась следующая литература: Филипп Тоди. Очерк истории Европейского Союза. Киев, - 2001.