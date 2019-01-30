Судьба Украины и союз Москва-Пекин. Американская разведка назвала главные угрозы 2019 года Сегодня, 09:20 892 Сюжет Цей матеріал також доступний українською EPA Сближение Китая и России названо среди топ-угроз года (на фото лидеры стран Си Цзиньпин и Владимир Путин) EPA

Автор Инна Семенова

29 января 2019 года американское разведсообщество обнародовало очередной доклад Оценка глобальных угроз (Worldwide Threat Assessment), публикуемый ежегодно и открытый для общественного ознакомления.

42-страничный документ совместно подготовили 17 разведывательных служб США, включая ЦРУ, ФБР, Бюро разведки и исследований Госдепартамента и прочие. В нем представлен анализ наиболее важных глобальных и региональных угроз, которые в нынешнем году могут представлять собой серьезные вызовы для США, а также для всего мира.



НВ рассказывает о том, в каком контексте в докладе упоминают Украину, каких неприятностей в Вашингтоне ждут от России, а также на какие еще глобальные угрозы обращает внимание американское разведсообщество.

Украина

Наиболее существенная часть доклада, в которой упоминается Украина – это подраздел Россия и ее соседи, включенный в обширную главу о РФ как одной из главных угроз для США в 2019 году.

"Кремль будет стремиться сохранить и расширить, где это возможно, свое влияние на страны бывшего Советского Союза, которые он считает сферами влияния", - так резюмируют стратегию Москвы на текущий год авторы доклада.

Конфликт на востоке

В этом контексте аналитики касаются темы конфликта на Донбассе: по оценкам американского разведсообщества, крупная наступательная операция со стороны российских сил, включая марионеточные режимы РФ на Донбассе, - или же со стороны Украины - "возможна с оперативной точки зрения, однако в 2019 году маловероятна, если только одна из сторон не осознает, что другая всерьез оспаривает статус-кво".

Керченский кризис

В то же время в США ожидают роста "двусторонней напряженности" в Черном и Азовском морях, "поскольку каждая из сторон отстаивает свой суверенитет и военно-морской потенциал".

Россия продолжит свою военную, политическую и экономическую кампанию по дестабилизации Украины

При этом, как ожидается, Россия "продолжит свою военную, политическую и экономическую кампанию по дестабилизации Украины, чтобы попытаться помешать усилиям Киева по интеграции в ЕС и укреплению связей с НАТО".

Перехват Россией украинских судов в Керченском проливе и задержание моряков в ноябре 2018 года, по мнению американского разведсообщества, "демонстрируют готовность России ограничить свободу судоходства для Украины в этом районе и оказать политическое давление на руководство страны, особенно в преддверии выборов в Украине в этом году".

Выборы в Украине

Отдельно американские аналитики отмечают риски, связанные со вмешательством России в выборы президента Украины в марте 2019 года и в осеннюю парламентскую избирательную кампанию.

"Россия предпринимает шаги для влияния на эти выборы, применяя целый спектр инструментов, чтобы воспользоваться хрупкой экономикой Киева, широкомасштабной коррупцией, киберуязвимостью и общественным недовольством в надежде сместить [президента Украины Петра] Порошенко и привести к власти менее антироссийский парламент", - пишут авторы доклада.

РФ предпринимает шаги для влияния на выборы [...] в надежде привести к власти менее антироссийский парламент

Они также описывают внутриполитическую ситуацию накануне выборов в Украине и полагают, что длинный список кандидатов в президенты, высокий уровень недоверия к политическим элитам и отсутствие явного лидера гонки "могут предоставить соперникам Порошенко (а также менее известным кандидатам и политическим новичкам) возможность рассчитывать на поддержку украинского электората, в значительной мере неопределившегося [с выбором]".

Кибербезопасность

Разведсообщество США также упоминает Украину в качестве примера жертвы масштабных кибератак со стороны России – и напоминает, что такая угроза сохранится в 2019 году для США и других стран.

"Россия обладает возможностями проводить кибератаки в Соединенных Штатах, которые приводят к локализованному временному разрушительному воздействию на критически важную инфраструктуру - такие как срыв работы электросетей как минимум на несколько часов – подобно атакам, осуществленным в Украине в 2015-2016 годах", - говорится в докладе.

"Москва берет на заметку нашу жизненно важную инфраструктуру с долгосрочной целью иметь возможность нанести существенный ущерб", - резюмируют авторы документа.

Россия

Анализ рисков, так или иначе связанных с Россией, занимает львиную долю доклада Worldwide Threat Assessment 2019.

Братство Пекина и Москвы

В частности, в США обеспокоены все более крепкими связями Москвы и Пекина, отмечая схожесть их интересов и подобие внешней политики этих стран по отношению к Вашингтону. Этот геополитический союз назван одной из главных угроз для США в 2019 году уже во вступлении к докладу.

Сегодня Россия и Китай наиболее близки за все десятилетия с середины 1950-х годов

"Россия и Китай стремятся формировать международную систему [отношений] и региональной безопасности, оказывая влияние на политику и экономику государств во всех регионах мира, в особенности на своих "задворках" [в зонах интереса и влияния]", - говорится в документе.

Его авторы также подчеркивают, что сегодня Россия и Китай наиболее близки за все десятилетия с середины 1950-х годов. И их отношения, вероятно, будут лишь укрепляться в 2019-м, "поскольку некоторые их интересы и представления об угрозах совпадают", особенно в том, что касается якобы "интервенционизма" США или усилий Вашингтона по продвижению прав человека и демократических ценностей Запада.

Стратегия Путина

Все более серьезные проблемы для США, по мнению разведок страны, будут представлять усилия России по расширению своего глобального военного, коммерческого и энергетического присутствия, а также попытки выстроить партнерские отношения как с союзниками, так и с противниками США.

Путин наблюдает за демонстрацией потенциала ракет РФ в ходе обращения к Федеральному собранию / Фото: EPA

"У российского президента Владимира Путина есть инструменты, позволяющие справляться с вызовами его руководству, и он, скорее всего, будет придерживаться напористой, оппортунистической внешней политики, направленной на продвижение интересов России за ее границы и оспаривающей влияние США", - прогнозируют аналитики.

Милитаризация РФ

Москва рассматривает военную силу как ключ к защите своих жизненно важных интересов и как опору внешней политики, напоминают составители доклада. При этом вооруженные силы России все больше модернизируются, обретая возможность быть задействованными во всех военных областях и поддерживая крупнейший в мире ядерный арсенал.

"Мы оцениваем, что в 2019 году Россия продолжит модернизацию всей армии, однако добьется наибольшего прогресса в возможностях своих сил противовоздушной обороны, субмарин и средств радиоэлектронной борьбы", - пишут авторы документа.

Другие глобальные угрозы

Доклад американского разведсообщества, помимо детального анализа региональных угроз для США по странам и зонам мира, содержит также перечень глобальных рисков на 2019 год.

Среди них есть, в частности, следующие:

Разрушение устоявшегося миропорядка

Система международных отношений, сложившаяся после Второй мировой войны, испытывает все большее давление на фоне постоянной угрозы распространения кибератак и оружия массового уничтожения, а также из-за региональных конфликтов, предупреждают авторы доклада.

"Среди тревожных тенденций - активизация онлайн-усилий со стороны враждебных государств и организаций с целью повлиять на выборы в США и за рубежом, а также использование такими странами химического оружия", - говорится в документе.

Миграционный кризис

В 2019 году миграция, вероятно, будет и дальше подпитывать социальное и межгосударственное напряжение во всем мире, прогнозирует американское разведсообщество.

Отдельно в докладе также упоминается "растущая политическая турбулентность во многих регионах" и "подъем национализма в Европе".

Политические вызовы Европы

Авторы документа перечисляют несколько факторов, из-за которых в 2019 году роль Евросоюза как геополитического союзника США может существенно ослабеть.

"Никто не голосовал за этот Brexit-хаос" - гласит надпись на плакате жительницы Лондона / Фото: EPA

Среди таких событий – намеченный на 29 марта 2019 года выход Великобритании из ЕС, а также выборы в Европарламент в конце мая, которые приведут к последующей смене топ-руководителей ЕС.

"Это ограничит возможности ЕС и лидеров стран [Евросоюза] противостоять растущим усилиям России и Китая отделить их [государства ЕС] друг от друга и от Соединенных Штатов", - опасаются специалисты американских разведслужб.

Терроризм

Группировки джихадистов в десятках стран мира угрожают местным и региональным интересам США, несмотря на то, что в последние годы многие из них потерпели серьезные неудачи, говорится в документе.

Однако некоторые из этих групп по-прежнему намерены нанести удар по США. Ведущие идеологи джихада и соответствующие медиа-платформы продолжают призывать к атакам на США и оправдывать такие действия, напоминает американская разведка.

Конфликты в Ираке и Сирии привели к появлению значительного числа бойцов, способных укрепить потенциал террористических групп

Кроме того, конфликты в Ираке и Сирии "привели к появлению значительного числа бойцов, имеющих боевой опыт, обладающих навыками проведения атак и способных укрепить потенциал террористических групп", предупреждает разведка США.

Ее специалисты также признают, что группировки джихадистов в отдельных регионах Африки и Азии в 2018 году расширили свои возможности в борьбе с региональными интересами США и в создании сетей единомышленников в соседних странах.

Кибербезопасность

Угрозам, связанным с кибератакам, посвящены две больших главы доклада в разделе о глобальных рисках: Кибербезопасность и Онлайн-операции по вмешательству в выборы и оказанию влияния.

Такие страны как Китай, Россия, Иран и Северная Корея все чаще используют кибероперации

"Наши противники и стратегические конкуренты будут все более широко использовать кибернетические возможности, в том числе кибершпионаж, кибератаки и другие методы влияния, чтобы получить политическое, экономическое и военное преимущество над Соединенными Штатами, их союзниками и партнерами", - предупреждает американское разведсообщество.

Аналитики отмечают, что такие страны как Китай, Россия, Иран и Северная Корея все чаще используют кибероперации для того, чтобы атаковать как умы людей, так и технику – используя такие методы, как кража информации, попытка повлиять на общественное мнение или атаки на критически важную инфраструктуру.

В авангарде таких атак будут оставаться Россия и Китай, убеждены в США.

В частности, Вашингтон ожидает попыток влияния на выборы президента США в 2020 году - "в качестве возможности для продвижения своих интересов" каждой из стран.