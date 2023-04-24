МИД готовит эвакуацию украинцев из Судана, уже сформирован список 24 апреля, 14:49 В Судане в результате боевых действий погибли более 300 человек (Фото:REUTERS/ Mohamed Nureldin Abdallah)

Министерство иностранных дел Украины, посольство Украины в Египте и другие ведомства принимают активные меры для эвакуации украинцев, оказавшихся в зоне боевых действий в Судане.

Об этом в понедельник, 24 апреля сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

В частности, сформирован список лиц, изъявивших желание покинуть страну, отрабатываются логистические маршруты и аспекты безопасности.

Видео дня

«Поддерживаем также связь с международными партнерами», — написал он.

23 апреля несколько стран начали эвакуацию своих граждан из Судана, где начался военный конфликт с жертвами мирного населения.

Переворот в Судане начался 15 апреля. В результате боевых действий погибли более 300 человек, попытки прекращения огня не имели успеха. Бои привели к гуманитарной катастрофе, в столице Хартуми проблемы с водой, электричеством и топливом, нехватка продуктов и лекарств.

Военные руководят Суданом после переворота в 2021 году, который положил конец соглашению о разделе власти, заключенном после свержения многолетнего диктатора Омара аль-Башира.

Армия подчиняется военному правительству (Суверенному совету) во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, а Силы быстрого реагирования (RSF) — вице-президенту генералу Мохаммеду Хамдану Дагало. В рамках предложенного перехода в гражданское правление RSF должны интегрироваться в состав вооруженных сил, но генералы не могут договориться о сроках. Спор перерос в вооруженную борьбу.