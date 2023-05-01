«Намного сложнее, чем в Афганистане». В ГУР рассказали, как проводили спасательную операцию в охваченном боями Судане

1 мая, 15:38
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Боевые действия начались в Судане 15 апреля (Фото:REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah)

Боевые действия начались в Судане 15 апреля (Фото:REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah)

Бойцы Главного управления разведки МО Украины провели в столице Судана спецоперацию Троянский верблюд, чтобы эвакуировать из охваченного боями Хартума украинцев.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Проводить эту операцию было гораздо сложнее, чем в Афганистане в 2021 году. В Судане нет ни защищенной американской авиабазы, ни авиации, ни бронетехники. Также было очень ограничено число людей, непосредственно задействованных в проведении операции.

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«Действовала группа спецназа в количестве менее 10 человек. Сравнивая со спасательными операциями США, которые задействовали вертолеты, бронетехнику, спецназовцев. Французов, катарцев, саудитов. У саудитов даже ракетный крейсер стоял возле порта Судана. Мы действовали без бронетехники без тяжелого вооружения. Все наши силы задействованы на фронте», — рассказал участник операции с позывным Ярема.

Миссия осложнялась географическим расположением Хартума — он в самом центре страны. Бойцам пришлось ехать 900 км по территории, которая «переходит из рук в руки», а одна трасса могла насчитывать более 40−50 блокпостов. Связи с украинцами не было.

Разглашать детали операции пока запрещено, но, по словам журналистов, маршрутом украинских разведчиков уже воспользовалось немало других стран.

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25 апреля ГУР сообщило, что из Хартума удалось вывезти 138 человек. На следующий день в МИД заявили, что эвакуировали уже 91 украинца. Большинство работало в Судане авиационными инженерами, пилотами и бортпроводниками.

Боевые действия между силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией Судана начались 15 апреля. Известно о гибели более 300 человек. Бои привели к гуманитарной катастрофе, в Хартуме проблемы с водой, электричеством и топливом, нехватка продуктов и лекарств. 25 апреля враждующие стороны договорились о «временном прекращении огня».

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Эвакуация Судан ГУР спецоперация

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