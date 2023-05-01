«Намного сложнее, чем в Афганистане». В ГУР рассказали, как проводили спасательную операцию в охваченном боями Судане 1 мая, 15:38 Боевые действия начались в Судане 15 апреля (Фото:REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah)

Бойцы Главного управления разведки МО Украины провели в столице Судана спецоперацию Троянский верблюд, чтобы эвакуировать из охваченного боями Хартума украинцев.



Об этом говорится в сюжете ТСН.

Проводить эту операцию было гораздо сложнее, чем в Афганистане в 2021 году. В Судане нет ни защищенной американской авиабазы, ни авиации, ни бронетехники. Также было очень ограничено число людей, непосредственно задействованных в проведении операции.

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«Действовала группа спецназа в количестве менее 10 человек. Сравнивая со спасательными операциями США, которые задействовали вертолеты, бронетехнику, спецназовцев. Французов, катарцев, саудитов. У саудитов даже ракетный крейсер стоял возле порта Судана. Мы действовали без бронетехники без тяжелого вооружения. Все наши силы задействованы на фронте», — рассказал участник операции с позывным Ярема.

Миссия осложнялась географическим расположением Хартума — он в самом центре страны. Бойцам пришлось ехать 900 км по территории, которая «переходит из рук в руки», а одна трасса могла насчитывать более 40−50 блокпостов. Связи с украинцами не было.

Разглашать детали операции пока запрещено, но, по словам журналистов, маршрутом украинских разведчиков уже воспользовалось немало других стран.

25 апреля ГУР сообщило, что из Хартума удалось вывезти 138 человек. На следующий день в МИД заявили, что эвакуировали уже 91 украинца. Большинство работало в Судане авиационными инженерами, пилотами и бортпроводниками.

Боевые действия между силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией Судана начались 15 апреля. Известно о гибели более 300 человек. Бои привели к гуманитарной катастрофе, в Хартуме проблемы с водой, электричеством и топливом, нехватка продуктов и лекарств. 25 апреля враждующие стороны договорились о «временном прекращении огня».

