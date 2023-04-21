Переворот в Судане: ЧВК Вагнера вооружает противников действующей власти — CNN 21 апреля, 01:17 Дым над Хартумом во время боев, Судан, 17 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Боевики ЧВК Вагнер поставляют ракеты суданским Силам быстрого реагирования (RSF) для борьбы за власть с вооруженными силами страны, сообщает CNN со ссылкой на дипломатические источники в Судане и России.

Переворот в Судане начался 15 апреля. В результате боевых действий погибли более 300 человек, попытки прекращения огня не увенчались успехом. Бои привели к гуманитарной катастрофе, в столице Хартуме проблемы с водой, электричеством и топливом, нехватка продуктов и лекарств.



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По словам собеседников CNN, ракеты «земля-воздух» «очень помогли» RSF и их лидеру Мохамеду Хамдану Дагало, который борется за власть с военным правителем страны Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

Как пишет CNN, судя по спутниковым снимкам, российский транспортный самолет курсировал между двумя авиабазами в соседней с Суданом Ливии, которые контролирует ливийский генерал Халифа Хафтар. Источники журналистов заявили, что Хафтар поддерживает ополченцев, хотя тот отрицает, что занимает чью-либо сторону.



Всплеск активности российских Ил-76 зафиксировали за два дня до начала конфликта в Судане. 13 апреля самолет вылетел с авиабазы Хафтара Хадим в Ливии в сирийский город Латакия, где расположена крупная российская авиабаза. На следующий день он вернулся из Латакии в Хадим, спустя день — вылетел на другую авиабазу Хафтара в ливийской Джуфре. Во вторник, 18 апреля, российский транспортник вернулся в Латакию, затем снова вылетел в Хадим и Джуфру. RSF отрицает, что получает помощь от России и Ливии.

CNN ранее публиковало расследование о тесных связях России с военным руководством Судана, которое предоставило Кремлю доступ к запасам золота в стране в обмен на военную и политическую поддержку. Полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году и волна жестких санкций «ускорили хищение Россией золота в Судане и еще больше укрепили власть военных чинов», что привело к повышению активности ЧВК Вагнера в стране, сказано в материале.

Военные руководят Суданом после переворота в 2021 году, который положил конец соглашению о разделе власти, заключенному после свержения многолетнего диктатора Омара аль-Башира.

Армия подчиняется военному правительству (Суверенному совету) во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, а Силы быстрого реагирования (RSF) — вице-президенту генералу Мохамеду Хамдану Дагало. В рамках предложенного перехода к гражданскому правлению RSF должны интегрироваться в состав вооруженных сил, но генералы не могут договориться о сроках. Спор перерос в вооруженную борьбу.