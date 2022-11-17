Приговор по делу MH17. Кулеба заявил, что к ответственности должна быть привлечена вся вертикаль российских преступников

17 ноября, 19:08
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После первого приговора по делу о крушении MH17 Дмитрий Кулеба подчеркнул, что к ответственности необходимо привлечь всю вертикаль командования российских преступников (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

После первого приговора по делу о крушении MH17 Дмитрий Кулеба подчеркнул, что к ответственности необходимо привлечь всю вертикаль командования российских преступников (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter приветствовал первые приговоры по делу о крушении рейса MH17, сбитого российской ракетой Бук над временно оккупированной территорией Донбасса.

«Титаническая совместная работа Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии, Малайзии. Эти решения посылают сигнал РФ: ни одна ложь не поможет избежать правосудия. Вся вертикаль командования российских преступников должна быть привлечена к ответственности», – заявил Кулеба.

Видео дня

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1593260448421679110

17 ноября Окружной суд Гааги приговорил Игоря Гиркина, Леонида Харченко и Сергея Дубинского к пожизненному заключению. Они также должны выплатить 16 млн евро компенсаций родственникам погибших.

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Гиркин, Дубинский и Харченко были признаны виновными в убийстве 298 раз – каждого пассажира и члена экипажа МН17. Еще одного фигуранта дела Олега Пулатова суд оправдал.

Суд решил, что нет доказательств того, что Пулатов лично причастен к преступлениям, инкриминируемым обвинением. Поэтому, по мнению суда, его следует оправдать.

Гиркин, Дубинский и Харченко — виновны по обеим обвинениям — в убийствах и действиях, которые привели к падению самолета.

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Прокуратура Нидерландов потребовала пожизненного заключения для всех обвиняемых.

Катастрофа Малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 людей, находившихся на борту.

В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, в которую вошли представители России. В июле 2015 года Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

В 2016 году Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования аварии Boeing Малайзийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет был сбит из ЗРК Бук, доставленного на Донбасс с территории России.

Инфографика: НВ

Среди подозреваемых: Сергей Дубинский (позывной Хмурый), Игорь Гиркин (позывной Стрелков), Олег Пулатов (позывной Гюрза), Леонид Харченко (позывной Крот).

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Нидерланды Украина-Россия Игорь Гиркин MH17 Приговор Дмитрий Кулеба

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