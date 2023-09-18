Суд в Гааге начинает слушания по иску Украины к России о геноциде 18 сентября, 10:51 Здание в Сумах после удара РФ (Фото:Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS)

В понедельник, 18 сентября, Международный суд ООН в Гааге начинает слушания по иску Украины против России, иск был подан Киевом сразу после полномасштабного вторжения российских войск.

Об этом сообщает ВВС.

В иске Украина требует привлечь РФ к ответственности за искажение понятия «геноцид» для оправдания нападения на Украину.

С понедельника, 18 по среду, 27 сентября пройдут публичные слушания предварительных возражений, выдвинутых РФ. Они пройдут в два этапа: 18 и 25 сентября будет выступать Россия, а 19 и 27 сентября Украина.

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Кроме Украины и России, в процессе участвуют еще 32 страны-члена ООН, среди них: Германия, Австрия, Словакия, Чехия, Бельгия, Эстония, Финляндия, Ирландия, Австрия, Люксембург, Швеция, Болгария, Канада и Австралия. Их представители также выступят в ходе этих слушаний.

Страна-агрессор Россия врала, что «пыталась предотвратить геноцид» на востоке Украины. Украина отвергла это утверждение, заявив, что Конвенция ООН 1948 года о геноциде не допускает вторжения с целью его предотвращения.

РФ утверждает, что Международный суд ООН «не имеет юрисдикции» в этом деле, поскольку конвенция не регулирует применение силы между государствами.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.