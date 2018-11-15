15 ноября 2018, четверг

Суд США отклонил иск фирмы "повара Путина" о снятии обвинений Мюллера

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Роберт Мюллер ведет расследование о сговоре между РФ и штабом Дональда Трампа

Роберт Мюллер ведет расследование о сговоре между РФ и штабом Дональда Трампа

Федеральный судья США по округу Колумбия отказал российской компании Конкорд, обвиняемой в финансировании пропагандистской операции с целью вмешаться в президентские выборы США 2016 года, в просьбе отменить уголовные обвинения, выдвинутые специальным прокурором Робертом Мюллером.

Как передает Reuters, адвокаты фирмы Конкорд менеджмент и консалтинг пытались доказать, что предъявленные обвинения не позволяют надлежащим образом инкриминировать совершение преступления.

Компания Конкорд менеджмент и консалтинг принадлежит российскому бизнесмену Евгению Пригожина, которого называют другом президента РФ Владимира Путина и "поваром" Путина.

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Напомним, что в феврале 2018 года США выдвинули официальные обвинения против 13 граждан РФ и трех российских организаций по делу о вмешательстве России в выборы президента США.

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После выборов президента США осенью 2016 года Центральное разведывательное управление США пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения в США во время президентской кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа, а не на дискредитацию самого процесса демократических голосований. 

Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". У документа есть и секретная версия, которую ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу.

Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США.

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