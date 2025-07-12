Суд в США отклонил соглашение о признании вины организатора терактов 11 сентября Мохаммеда

Соглашение о признании вины обсуждали в течение двух лет (Фото: REUTERS/Натан Ховард)

Федеральный апелляционный суд США в Вашингтоне отклонил соглашение о признании вины Халида Шейха Мохаммеда — главного обвиняемого в организации терактов 11 сентября 2001 года.

Об этом сообщает BBC.

Предложенная сделка предусматривала, что Мохаммед и еще несколько подозреваемых признают себя виновными в обмен на отмену возможности смертного приговора. Однако судьи большинством голосов выступили против этого решения.

Халид Шейх Мохаммед, которого называют «мозгом» атак 11 сентября, был арестован в Пакистане в 2003 году и с тех пор содержится в тюрьме Гуантанамо. Перед этим он провел три года в секретных тюрьмах ЦРУ, где, по данным следствия, подвергался жестким методам допроса, в том числе 183 раза — имитации утопления, а также лишению сна и унижениям.

Соглашение о признании вины обсуждали в течение двух лет. Его поддержали военные прокуроры и представители Пентагона. Однако оно так и не было окончательно реализовано.

В 2023 году администрация президента Джо Байдена объявила о достижении договоренностей с Мохаммедом и еще тремя обвиняемыми. Впоследствии соглашения были отозваны.

Теракты 11 сентября стали причиной радикальных изменений в политике безопасности США. В ответ на них в 2004 году была проведена масштабная реформа разведки. Сейчас, на фоне новых вызовов, в частности гибридных угроз и технического прогресса, эксперты вновь призывают к обновлению подходов в сфере нацбезопасности.