Суд РФ приговорил к 3,6 годам тюрьмы активиста Бахолдина за участие в Правом секторе Сегодня, 15:31 123 Цей матеріал також доступний українською Grani.Ru \Facebook Денис Бахолдин понесет наказание в виде заключения

Нагатинский районный суд Москвы приговорил активиста Дениса Бахолдина до 3,6 лет лишения свободы за участие в организации Правый сектор.

Об этом сообщила адвокат Светлана Сидоркина в Facebook.

Его признали виновным по ч.2 ст. 282.2 Уголовного кодекса РФ (участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято и вступило в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

Напомним, в 2014 году, когда в Украине начались боевые действия, Бахолдин участвовал в антивоенных акциях в Москве. За участие в протестных акциях его задерживали более 10 раз. Самой известной его акцией стал перформанс "Путин – военный преступник" в день рождения президента РФ 7 октября 2014 года.

В мировых столицах прошли акции в поддержку российского активиста Бахолдина, задержанного в России за проукраинскую деятельность

С октября 2014 по март 2017 он жил в Украине. По словам его товарищей, в марте 2017 он уехал в Россию, чтобы навестить родителей. В приграничном селе в Брянской области был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности России.

10 марта 2017 года Бахолдину было предъявлено обвинение в "участии в экстремистских организациях, запрещенных судом". Адвокат Бахолдина заявляла, что ее подзащитного били, требуя признаться в членстве в Правом секторе. По версии российского следствия, Бахолдин воевал в зоне АТО с 4 по 12 июля 2015 года.