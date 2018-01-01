Суд признал противоправными действия Сытника и Лещенко по "делу Манафорта" Сегодня, 16:34 294 Цей матеріал також доступний українською Пол Манафорт

Действия директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко о разглашении информации о политтехнологе Поле Манафорте были противоправными.

Соответствующее решение вынес Окружной админсуд Киева по иску нардепа Борислава Розенблата, сообщает пресс-служба суда.

"Окружным административным судом города Киева признаны противоправными действия директора НАБУ Артема Сытника о разглашении и распространение информации о гражданине США Поле Манафорте, Главе штаба (в момент совершения противоправных действий) кандидата в Президенты США Дональда Трампа о наличии фамилии и подписей Пола Манафорта в списках "черной бухгалтерии Партии регионов" в материалах досудебного расследования, что стало следствием вмешательства в избирательные процессы Соединенных Штатов Америки 2016 и нанесло ущерб интересам государства Украина", - сказано в решении.

Суд также признал противоправными действия Лещенко "относительно вмешательства во внешнюю политику Украины путем распространения данной информации о Поле Манафорте".

В блоге на Украинской правде Лещенко назвал решение суда абсурдным.

"Иск подавал Борислав Розенблат, который под следствием НАБУ, а решение принимал суд, подконтрольный Павлу Вовку, который тоже находится под следствием НАБУ", - написал он, добавив, что суд контролируется окружением Порошенко.

"На первый взгляд, такой абсурд можно комментировать только анекдотом. Ведь, если и было нарушение закона (то есть вмешательство в выборы США), то расследовать это должны американские правоохранительные органы, а не Окружной административный суд города Киева", - добавил нардеп.

Лещенко убежден, что таким образом "сценаристы с Банковой пытаться погасить негатив от увольнения Сытника среди дипломатов", а Петр Порошенко хочет заслужить дополнительную лояльность в администрации президента США.

Кроме того, нардеп считает, что решение стремятся использовать против руководителя НАБУ Артема Сытника в рамках аудита.

Напомним, Манафорт является одной из ключевых фигур в расследовании возможного вмешательства России в президентские выборы в США.

В июне 2016 году он возглавил избирательный штаб Трампа и принял участие во встрече Дональда Трампа-младшего с российской юристом Натальей Весельницкой. В середине августа того же года Пол Манафорт покинул пост после того, как стали известны подробности его деловых и политических связей с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

31 мая 2016 народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов больших сумм на деятельность партии Наша Украина и Коммунистической партии, а также для работы ЦИК в 2012 году.

В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа за скандала с "черной бухгалтерией".

Также Лещенко в статье Манафорт и Янукович отмывали деньги через Кыргызстан рассказал, что Партия регионов оплачивала услуги политтехнолога Манафорта с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.