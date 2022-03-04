Суд в Испании отпустил украинского моряка, утопившего яхту российского магната

4 марта, 00:57
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Яхта Леди Анастасия (Фото:Imperial Yachts)

Яхта Леди Анастасия (Фото:Imperial Yachts)

В Испании суд отпустил украинского моряка Тараса Остапчука, обвиняемого в частичном затоплении яхты стоимостью около 7 миллионов евро, принадлежащей генеральному директору компании Рособоронэкспорт Олександру Михееву. На такой поступок он пошел, увидев по телевидению последствия попадания российской ракеты в жилой дом в Киеве.


Об этом сообщает ТСН.

Суд Испании снял с моряка все обвинения. Он был арестован на одни сутки. В суде он обьяснил свои действия жаждой мести за российскою агрессию.

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Поняв, что эта крылатая ракета произведена компанией его начальника, а он проживает в Киеве в таком же доме, он решил отомстить владельцу, нанеся материальный ущерб.

Оказавшись на яхте, он открыл один клапан в машинном отделении и второй в другом отсеке, где живет экипаж. Украинец закрыл топливные клапаны и отключил электричество. Он попросил троих членов экипажа покинуть корабль, в ответ услышав, что он «сумасшедший». Моряк напомнил им, что они тоже украинцы и что их родина подверглась нападению. Он также сказал, что возьмет на себя полную ответственность.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Испания Война России против Украины

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