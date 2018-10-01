Суд ООН отклонил требования Боливии к Чили по "суверенному выходу" в Тихий океан

Боливия лишилась тихоокеанского побережья больше 100 лет назад

Международный суд ООН постановил, что Боливия, не имеющая выхода к морю, не может требовать от властей Чили идти на переговоры о суверенном выходе в Тихий океан.

Судья Абдулкави Ахмед Юсуф заявил, что, учитывая ряд соглашений между Чили и Боливией и заявления чилийских властей, Чили не обязана вести переговоры о доступе к океану для Боливии, передает The Washington Post.

Боливия лишилась своего единственного выхода к Тихому океану во время войны 1879-1883 годов. В рамках соглашения о перемирии Боливия сдала Чили прибрежную провинцию Антофагаста. В 1904 году страны подписали мирный договор.

Чили утверждает, что вопрос совместной границы был урегулирован договором 1904 года, и что она не обязана вести переговоры.

Иск по защите права Боливии на суверенный выход в Тихий океан был подан в Международный суд ООН в 2013 году.