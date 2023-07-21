Суд над Трампом пройдет в разгар президентской кампании 21 июля, 18:40 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Scott Morgan)

Федеральный судья, который рассматривает дело о ненадлежащем обращении бывшего президента США Дональда Трампа с секретными документами, назначил судебное разбирательство на 20 мая 2024 года.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно постановлению окружного судьи США Эйлин Кэннон, судебный процесс над Трампом состоится менее чем за полгода до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре 2024 года.

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Как отмечает Reuters, сейчас Трамп является главным потенциальным кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах.

Прокуроры просили назначить судебное разбирательство в декабре, а сторона защиты заверяла, что необходимости назначать дату пока нет.

При этом изначально судебное разбирательство было назначено на 14 августа, но как защита, так и обвинение выступили против, поскольку им требовалось больше времени на подготовку.

19 июля телеканал NBC сообщил, что бывшему президенту США Дональду Трампу могут предъявить обвинения по меньшей мере по трем разным федеральным законам: злоупотребление служебным положением, государственная измена и запугивание свидетелей.

13 июня Трамп прибыл в здание федерального суда Майами, где ему предъявили обвинение по делу о хранении секретных документов.

Согласно обвинительному заключению, Трамп оставил себе секретные документы, которые хранились в Белом доме. В заключении также сказано, что экс-президент по меньшей мере дважды показывал секретные документы другим людям.

Трамп хранил, по данным следствия, в разных местах в своем особняке в Мар-а-Лаго (Флорида) секретные документы, содержащие информацию об оборонном и оружейном потенциале США и других стран, в том числе о ядерной программе США.