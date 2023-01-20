Британия примет участие в привлечении российской верхушки к ответственности за агрессию против Украины 20 января, 15:15 Флаги Великобритании (Фото:@lina\pexels)

Великобритания присоединится к основной группе, которая занимается привлечением к ответственности лидеров России за агрессию против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клэверли, сообщает пресс-служба правительства страны.

По словам дипломата, речь пойдет, в частности, об оценке целесообразности создания гибридного суда, который может соединить украинскую систему правосудия с международной. Такой механизм поможет обеспечить полное расследование всех преступлений и привлечение виновных к ответственности.

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«Вторжение России в Украину является вопиющим нарушением международного порядка, основанного на правилах. Зверства, свидетелями которых мы стали в Украине, дьявольские: тысячи солдат и мирных жителей были убиты, а еще миллионы перемещенных лиц были вынуждены бежать, спасая свою жизнь», — сказал Клеверли, добавив, что эти преступления не должны остаться безнаказанными.

Ранее британские политики выступили с инициативой создать специальный трибунал по расследованию и наказанию диктатора Владимира Путина и других российских военных преступников. Предложение поддержали лидер оппозиции Кейр Стармер и бывший лидер Консервативной партии и член парламента Иэн Дункан Смит.

