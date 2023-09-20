В Гааге продолжаются слушания по делу против РФ: выступают 32 страны 20 сентября, 15:26 Слушания в Международном суде ООН (Фото:Укринформ)

В Международном суде ООН в Гааге продолжается третий день публичных слушаний возражений, выдвинутых Россией по иску Украины против страны-агрессора о геноциде. На них выступают 32 страны.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа из Гааги.

Как сообщает корреспондент Укринформа, в третий день слушаний в суде выступают 32 государства, которые присоединились к этому делу со своими интервенциями.

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К процессу присоединились 26 государств-членов Евросоюза, за исключением Венгрии. Также приняли участие Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Лихтенштейн и Великобритания.

Отмечается, что первой слово в суде имела Германия, второй Австралия, а третьим — представитель группы стран: Австрии, Чехии, Словакии и Лихтенштейна, также совместно была представлена позиция Бельгии, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Ирландии, Люксембурга, Румынии и Швеции.

Затем выступили Болгария, Канада и Нидерланды.

Страны представляли свое видение дела и приводили статьи Конвенции, которые непосредственно касаются иска Украины. Некоторые представители подчеркивали, что присоединились к делу в качестве сторон Конвенции.

Ранее представитель Украины Антон Кориневич во время выступления украинской стороны в высшем суде ООН заявил, что Россия оправдывает ведение войны против Украины ужасной ложью о том, что вторжение Москвы якобы должно было остановить «вероятный геноцид».

В понедельник, 18 сентября, Международный суд ООН начал публичные слушания по иску Украины против России о геноциде. Россия призвала Международный суд отклонить дело, утверждая, якобы правовые аргументы Киева были «безнадежно ошибочными».

Он также заявил, что Украина будет требовать репараций от РФ по поданному иску против России, однако Киев пока не определился с суммой.

Украина подала дело в Международный суд через несколько дней после российского вторжения, отмечая, что Россия злоупотребляет международным правом, оправдывая вторжение намерениями прекратить «вероятный геноцид» на востоке Украины.

На слушаниях, которые продлятся до 27 сентября, не будет рассматриваться суть дела, вместо этого они будут сосредоточены на правовых аргументах относительно юрисдикции.

До 27 сентября в Международном суде ООН в Гааге проходят публичные слушания предварительных возражений, выдвинутых РФ. Они пройдут в два этапа: 18 и 25 сентября будет выступать Россия, а 19 и 27 сентября Украина.

Кроме Украины и России, в процессе участвуют еще 32 страны-члена ООН, среди них: Германия, Австрия, Словакия, Чехия, Бельгия, Эстония, Финляндия, Ирландия, Австрия, Люксембург, Швеция, Болгария, Канада и Австралия.