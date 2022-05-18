Великобритания поддерживает идею создания международного уголовного трибунала, который будет судить Путина — МИД 18 мая, 13:50 Цей матеріал також доступний українською Лиз Трасс (Фото:UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS)

Великобритания открыта для идеи создания международного уголовного трибунала, который будет судить российского диктатора Владимира Путина и других российских лидеров за войну в Украине.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пишет The Guardian.

«Мы четко понимаем, что Путин и все те, кто стоит за ужасающими военными преступлениями, которые совершаются в Украине, должны быть привлечены к ответственности. Мы очень тесно сотрудничаем с международным уголовным судом», — сказала она.

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По ее словам, Великобритания направила в Украину своих сотрудников, чтобы помочь собрать доказательства — от показаний свидетелей до видеоматериалов.

«Я говорила с украинским правительством об этой идее трибунала. Мы открыты к идее трибунала, мы сейчас рассматриваем ее, но мы хотим найти наиболее эффективный способ судебного преследования тех людей, которые совершили эти ужасные военные преступления, включая изнасилования, сексуальное насилие, неизбирательные нападения на гражданских лиц» — сказала она.

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