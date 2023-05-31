Макрон заявил, что Путина нельзя арестовывать, потому что он будет нужен для переговоров 31 мая, 22:24 Президент Франции Эмануэль Макрон (Фото:YOAN VALAT/REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 31 мая, заявил, что российского диктатора Владимира Путина, возможно, не удастся отправить в Гаагу, поскольку он может быть единственным лицом, с которым можно будет вести переговоры, передает The Guardian.

«Если через несколько месяцев у нас будет окно для переговоров и встанет вопрос между судом и переговорами, то мы должны вести переговоры с теми лидерами, которые у нас есть де-факто, и я думаю, что переговоры будут приоритетом… Вы можете поставить себя в положение, когда скажете: «Я хочу, чтобы вас посадили в тюрьму, но вы единственный, с кем я могу вести переговоры», — сказал Макрон на саммите европейских лидеров

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При этом он отметил, что следует собирать доказательства против России и ее лидеров.

В своей речи Макрон также поделился планами по быстрому расширению ЕС, примирению между востоком и западом Европы и четкому пути к членству Украины в НАТО.

Он добавил, что Россия «потеряла всякую легитимность», но сказал, что если украинское контрнаступление не достигнет своих военных целей, нужно будет «оценить характер будущей европейской поддержки Украины». В то же время он подчеркнул, что Украина защищает не только собственные границы, но и европейские.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на аресты Путина и «детского омбудсмена» РФ Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил глава МУС Петр Гофманский, диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.