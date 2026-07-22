Суд Нью-Йорка назначил судебное заседание по обвинению в незаконном обороте наркотиков в отношении венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес на 1 июня 2027 года.

Соответствующее решение принял федеральный судья Элвин Хеллерштейн в ходе заседания в среду, сообщает AP.

Дата начала судебного процесса была назначена по просьбе сторон защиты и обвинения. Согласно утвержденному графику, адвокаты Мадуро и Флорес с начала сентября будут подавать ходатайства об оспаривании обвинительного заключения. Слушания по этим ходатайствам запланированы на 17 ноября.

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Во время заседания ни 63-летний Мадуро, ни 69-летняя Флорес не выступали. Они сидели отдельно за столами защиты в окружении своих адвокатов. Оба ранее заявили, что не признают своей вины.

В суде Мадуро выглядел заметно похудевшим. Он был одет в светло-коричневый тюремный костюм, в очках и с густыми усами. Венесуэльский диктатор казался бодрым: улыбался, общался со своим адвокатом и поприветствовал присутствующих в зале суда.

Свержение режима Мадуро — главное

В ночь на 3 января 2026 года США провели военную операцию в Венесуэле. В ходе нее американский спецназ захватил диктатора Николаса Мадуро вместе с его супругой Силией Флорес и вывез их из страны.

5 января Мадуро и Флорес предстали перед судом в Нью-Йорке. Мадуро обвиняли по нескольким тяжким уголовным статьям, связанным с наркоторговлей и терроризмом. Эти обвинения были впервые предъявлены заочно еще в марте 2020 года.

5 января исполняющей обязанности президента Венесуэлы официально стала вице-президент Делси Родригес.

13 февраля Трамп заявил, что отношения США и Венесуэлы «очень хорошие», и даже анонсировал визит в Каракас.

18 марта США частично ослабили санкции против Венесуэлы, разрешив американским компаниям сотрудничать с ее государственной нефтяной компанией, чтобы стабилизировать нефтяной рынок на фоне войны с Ираном. В то же время ограничения сохраняются: финансовые операции будут контролироваться США, а сделки с рядом стран и долговые транзакции запрещены.

13 мая Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение карты Венесуэлы с американским флагом и надписью «51st State» — «51-й штат».

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20 мая стало известно, что США проводят второе уголовное расследование в отношении Мадуро. В рамках этого дела изучаются возможные обвинения в отмывании денег.

13 июля, через шесть месяцев после смены власти США в Венесуэле получили беспрецедентное влияние на финансовую систему, нефтяную отрасль и работу государственных институтов страны.