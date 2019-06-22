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Дело нацгвардейца Маркива в Италии: выступление адвоката в суде длилось 6 часов

Сегодня, 18:06
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Дело нацгвардейца Маркива в Италии: выступление адвоката в суде длилось 6 часов - фото

Наталья Кудрик / Радио Свобода

Виталий Маркив

Адвокат украинского военного Виталия Маркива Раффаэле Делла Валле выступил в суде в итальянском городе Павия с итоговой шестичасовой речью.

Об этом сообщает МВД Украины.

По словам адвоката, прокуратура и семья погибшего итальянского фотографа пытаются «назначить виновного, а не найти настоящего виновника в гибели Андреа Роккелли 5 лет назад».

Адвокат отрицает физическое присутствие украинских военных возле места гибели Андреа Роккелли и Андрея Миронова и отмечает, что стреляли «снизу от сепаратистов», а не с горы Карачун с расстояния почти 2 км, хотя прокуратура отвергает версию гибели Роккелли в результате минометного огня со стороны боевиков.

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5 июля состоится предпоследнее, семнадцатое, заседание, когда третий адвокат защиты Донателла Рапетти сосредоточится на роли украинских войск в мае 2014 года у Славянска Донецкой области. Планируется, что суд объявит решение 12 июля.

Напомним, что итальянский прокурор просит 17 лет тюрьмы для бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.

30 июня 2017 года в Италии в городе Болонья задержали добровольца и бойца Нацгвардии Виталия Маркива по подозрению в причастности к убийству в Славянске итальянского журналиста Андреа Рокелле 24 мая 2014 года.

Теги:   Донбасс Нацгвардия Украины Италия Виталий Маркив

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