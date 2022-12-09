Суд Литвы отклонил жалобу матери детей Шойгу на аннулирование вида на жительство 9 декабря, 11:23 Сергей Шойгу (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

В четверг, 8 декабря Вильнюсский окружной административный суд оставил в силе решение Департамента миграции об аннулировании временного вида на жительство в Литве матери детей министра обороны РФ Сергея Шойгу Елены Каминскас.

Об этом сообщает LRT.

Представитель Вильнюсского окружного административного суда Аудрис Кутрявичюс заявил, что жалоба заявительницы была отклонена.

«Суд признал, что разрешение было отозвано обоснованно, поскольку имеющиеся данные позволяют утверждать, что заявительница представляет угрозу для национальной безопасности», — сказал он.

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В октябре стало известно, что внебрачная дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу получила гражданство Литвы.

Как установили журналисты, это стало возможным из-за того, что экс-любовница Шойгу Елена Шебунова вышла замуж за гражданина Литвы Адольфаса Каминкаса, а тот признал внебрачную дочь Шойгу своей и подал заявление в Департамент миграции Литвы.