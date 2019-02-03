Суд Кабо-Верде оставил под стражей россиян, подозреваемых в контрабанде кокаина
В Кабо-Верде состоялся суд над задержанными российскими моряками, которых подозревают в контрабанде 9,5 тонн кокаина.
Об этом сообщает Интерфакс, со ссылкой на посольство России.
Суд пока не предъявил обвинения российским морякам, но избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Российские дипломаты отмечают, что информации о том, сколько могут продлиться такие мероприятия, нет.
Напомним, что 1 февраля в порту Кабо-Верде было задержано судно Eser с 11 российскими моряками. В ходе осмотра на борту обнаружили 9,5 тонн кокаина.
Судно следовало из Южной Америки в Марокко. Изъятая партия наркотиков стала крупнейшей в истории Кабо-Верде.