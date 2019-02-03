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Суд Кабо-Верде оставил под стражей россиян, подозреваемых в контрабанде кокаина

Сегодня, 16:05
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Claudia Morua/Flickr

11 россиян подозреваются в перевозке 9,5 тонн кокаина

В Кабо-Верде состоялся суд над задержанными российскими моряками, которых подозревают в контрабанде 9,5 тонн кокаина.

Об этом сообщает Интерфакс, со ссылкой на посольство России.

Суд пока не предъявил обвинения российским морякам, но избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Российские дипломаты отмечают, что информации о том, сколько могут продлиться такие мероприятия, нет.

Напомним, что 1 февраля в порту Кабо-Верде было задержано судно Eser с 11 российскими моряками. В ходе осмотра на борту обнаружили 9,5 тонн кокаина.

Судно следовало из Южной Америки в Марокко. Изъятая партия наркотиков стала крупнейшей в истории Кабо-Верде.

Теги:   Контрабанда Моряки Наркотики Россия

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