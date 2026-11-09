После отмены пожизненного заключения за военные преступления в Украине: боевик Торден обжалует приговор в Финляндии

Один из лидеров российской группировки Русич Ян Петровский, также известный как Воислав Торден , пытается обжаловать приговор финского суда. Ранее ему заменили пожизненное заключение на 12,5 года лишения свободы за участие в военных преступлениях против украинских военнослужащих.

Об этом сообщает финский общественный вещатель Yle.

Торден подал ходатайство о получении разрешения на обжалование решения Апелляционного суда Хельсинки, который уже смягчил ему наказание.

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В марте 2025 года боевика приговорили к пожизненному заключению. Тогда его признали виновным по четырем пунктам обвинения.

Согласно материалам дела, Торден был участником группировки Русич, которая в 2015 году в Луганской области атаковала бойцов батальона Айдар. В результате нападения погибли 22 украинских военнослужащих, еще четверо получили ранения. Суд также установил причастность россиянина к убийству одного из украинских бойцов и распространению фотографий его тела.

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Однако Торден подал апелляцию, требуя снять обвинения или сократить срок заключения.

Апелляционный суд подтвердил, что боевик вел пулеметный огонь по украинским военным и совершил военное преступление. В то же время судьи заявили, что доказательств его причастности к расстрелу раненых бойцов недостаточно.

Суд также отклонил эпизод с нанесением символики Русича на щеку украинского военнопленного. По мнению судей, повреждение было поверхностным и не причинило достаточных физических или психологических страданий, чтобы квалифицировать этот случай как военное преступление.

Кроме того, апелляционный суд не признал Тордена командиром, ответственным за расстрел раненых украинцев, хотя и отметил, что он частично причастен к этим действиям.

В результате 31 августа 2026 года пожизненное заключение было заменено на 12 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Что известно о Воиславе Тордене

Петровский с 2004 года жил в Норвегии, где участвовал в деятельности ультраправых организаций. В 2014—2015 годах он воевал на Донбассе на стороне российских сил.

Украинские правоохранители объявили его в розыск и подозревали в участии в террористической организации. В 2015 году бойцов группировки Русич обвиняли в издевательствах над погибшими и пленными украинскими военными.

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Сам Петровский находится под санкциями Евросоюза и США.

В июле 2023 года Тордена задержали в аэропорту Хельсинки-Вантаа, когда он собирался лететь во французскую Ниццу.

Он пользовался российским паспортом и видом на жительство в Финляндии на имя Воислава Тордена. Однако пограничники заподозрили, что на самом деле это Ян Петровский, которому был запрещен въезд в Шенгенскую зону.

Украина просила Финляндию экстрадировать боевика, однако Верховный суд Финляндии отказал. Причиной назвали ненадлежащие условия содержания в украинских тюрьмах.