Суд ЕС: Великобритания в одностороннем порядке может остановить Brexit Сегодня, 10:29 277 Цей матеріал також доступний українською Великобритания может остановить Brexit в одностороннем порядке

Европейский суд в Люксембурге постановил, что Великобритания может в одностороннем порядке остановить процесс выхода страны из ЕС.

Об этом сообщает The Guardian.

Суд пришел к выводу, что у Британии есть право прекратить действие статьи 50 Лиссабонского договора в одностороннем порядке, не нуждаясь в одобрении со стороны любой другой страны-члена ЕС.

Статья 50 Лиссабонского договора описывает процесс, посредством которого государства-члены могут выйти из ЕС. Ранее же Лондон заявлял, что действие этой статьи может быть прекращено только с согласия всех стран-членов ЕС.

Как сообщалось, лидеры 27 стран-членов Европейского Союза поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Теперь его должны поддержать власти страны.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.