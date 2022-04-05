Как остановить войну. Западная пресса обсуждает вероятность мирного договора с Россией, наказание для Путина и новые санкции 5 апреля, 18:50 Цей матеріал також доступний українською Чтобы привлечь главу государства к уголовной ответственности, его необходимо сначала победить либо свергнуть, отмечают американские эксперты (Фото:Leonhard Foeger / REUTERS)

Почему Германия тормозит полное эмбарго импорта российских энергоносителей, при каких обстоятельствах Путин сядет на скамью подсудимых и что говорят о российской армии ее преступления в Буче — обзор иностранных СМИ.

Массовое убийство мирных жителей во вьетнамской сельской общине Милай в 1968 году, резня в Сребренице в 1995-м, британское подавление восстания Мау Мау в Кении, а также геноцид в Руанде 1994 года — эти вопиющие случаи жестокости военных всколыхнули сознание Запада, но не всегда вели к ответным действиям, напоминает британская газета The Guardian . Потому и на этот раз нет никаких гарантий, что ужасающие кадры из украинской Бучи подтолкнут к определенным действиям министров стран НАТО и Большой семерки, когда они на этой неделе встретятся в Бельгии. В частности, большим испытанием для европейцев станет вопрос введения дальнейших санкций, которые могут ударить не только по России, но и по странам ЕС.

Видео дня

Для Владимира Зеленского это должно стать поворотным моментом, подчеркивает издание, возможностью встряхнуть Европу и оказать максимальное давление на Германию, «чтобы та перестала быть якорем Европы по санкциям». С точки зрения Украины, это могло бы убедить и другие европейские страны, которые колеблются относительно углубления санкций, — в частности Австрию и Италию.

В своем телеобращении 3 апреля Зеленский выступил с упреком в адрес «политики уступок России», которой придерживалась бывший канцлер Германии Ангела Меркель. За прошедшие недели посол Украины в Германии Андрей Мельник сделал не одно заявление с обвинениями в адрес друзей России в этой стране. Ряд местных чиновников и бизнесменов признали неудачной многолетнюю энергетическую политику своего государства. И даже президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер впервые признал ошибочной свою позицию по отношению к России. Впрочем, поиски виновного куда менее важны, чем то, что реально Германия теперь готова сделать.

Пока что Берлин решительно сопротивлялся исключению российских банков из международной платежной системы и введению временного запрета на импорт российской нефти и газа. Канцлер Олаф Шольц подчеркивает, что Германия поддержит дальнейшие санкции против России в ответ на военные преступления. Однако его позиция (которую поддерживают также и немецкие министры, промышленники и финансисты) заключается в том, что полное эмбарго на импорт российских энергоносителей в конечном счете навредит Германии больше, чем России. Немедленное эмбарго приведет к «узким местам в поставках следующей зимой, экономическому спаду, высокой инфляции и потере сотен тысяч рабочих мест», предупреждает немецкий министр экономики Роберт Хабек.

Впрочем, компромиссные варианты существуют, считает Бен Молл, профессор Лондонской школы экономики и руководитель группы, которая создала модель потенциального влияния эмбарго на немецкую экономику. Так, Германия могла бы наложить запрет на импорт нефти, ввести налог на газ и принять меры по смягчению удара для самых бедных. Практически любой вариант лучше бездействия, уверен эксперт.

За океаном журналисты размышляют над другим непростым вопросом: как вести переговоры с мировым лидером, который является военным преступником? Об этом в материале под названием Украинская дилемма пишет интернет-издание американской медиа-компании CNN .

В понедельник президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен быть отдан под суд. А президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в разгромленную Бучу признал: «Очень сложно вести переговоры, когда видишь, что они [россияне] сделали».

Впрочем, тяжелая правда состоит в том, что для окончания войны в Украине переговоры с главой Кремля просто необходимы.

По словам Кеннета Родмана, политолога из американского Колледжа Колби, эксперта по военным преступлениям и работе Международного уголовного суда (МКС), «чтобы привлечь кого-то [лидера страны] к уголовной ответственности, его необходимо победить, или же он должен быть свергнут в результате определенного переворота или политического процесса». Так было с нацистскими и японскими лидерами после Второй мировой войны, а также с боснийскими, сербскими и руандскими лидерами 1990-х годов. Впрочем, поддержка Путина в России кажется крепкой, что делает его привлечение к судебной ответственности практически невозможным.

Так что сейчас любые производства по военным преступлениям будут вестись на более низком уровне с постепенной эскалацией в высшие военные и политические звенья. Но кроме необходимости привлечь к ответственности виновных и не допустить безнаказанности существует еще и необходимость как можно быстрее остановить войну.

«Для прекращения гражданских конфликтов нужны переговоры с людьми, чьи руки в крови», — признает Родман. Так было с переговорами, которые США и другие страны вели с сербским лидером Слободаном Милошевичем в 1995 году, а также с переговорами между Африканским национальным конгрессом и режимом апартеида. «Это базовая дилемма в международных отношениях», — констатирует эксперт.

Военные преступления россиян в Украине обсуждают также и в Австралии. Убийства десятков гражданских жителей Бучи демонстрируют, насколько халатными, нравственно развращенными и преступными являются российские офицеры, командовавшие войсками в этом захваченном регионе, пишет Мик Райан, генерал-майор австралийской армии в отставке, в своем материале для местной телерадиовещательной корпорации ABC . Военное командование имеет юридические обязательства по защите гражданских и военнопленных, однако россияне в Буче бездушно пренебрегли человеческими жизнями. Рыба гниет с головы, так что если военными руководит развращенный класс коррумпированных авторитарных лидеров, кто может ожидать от офицеров какой-то другой военной культуры и поведения, формулирует Райан.

Какие выводы из событий в Буче могут сделать для себя военные институты Запада? Во-первых, важно понимать, как между собой взаимодействуют военные, гражданские и избранные ими правительства. Ведь военные являются представителями общества и должны действовать в соответствии с ценностями и ожиданиями своих сограждан. Во-вторых, необходимо помнить, что военный — это профессия. Солдаты должны помнить, что они профессионалы, и только это может заставить их ответственно пользоваться своим исключительным правом на применение насилия.

«Более трех десятилетий своей службы я гордился своей принадлежностью к профессии военных, ведь у нас была дисциплина, которая делала нас лучшими солдатами, лучшими гражданами и лучшими слугами своей нации, — пишет генерал-майор. — Российские военные оказались лишены всех этих характеристик».

По его мнению, война России против Украины должна побудить военные организации Запада убедиться, что они поддерживают лучшую профессиональную военную этику как основу военной эффективности на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях. Ведь, по сути, лучшие и успешные вооруженные силы опираются на умных, скоординированных, нравственных людей под грамотным руководством. Это является и всегда будет являться ядром военного преимущества, подчеркивает Райан.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.