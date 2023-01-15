Иран подтвердил покупку российских истребителей Су-35
Су-35 (Фото:СС)
Иран действительно получит от России истребители Су-35 — они прибудут в страну в начале иранского Нового года, который отмечается в марте.
Об этом заявил член парламентского комитета Ирана по нацбезопасности Шахриар Хейдари в интервью Tasnim.
По его словам, Иран также заказал у России системы противовоздушной обороны, ракетные установки и вертолеты.
В конце декабря спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия может передать Ирану истребители Су-35 в обмен на дроны-камикадзе. Беспилотники более эффективны для российских ударов по объектам критической инфраструктуры Украины.
В январе секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что Россия ведет с Ираном переговоры и об обмене оружия на ядерные технологии. Он добавил, что подобные процессы опасны для всего мира.