Иран подтвердил покупку российских истребителей Су-35 15 января, 20:48 Су-35 (Фото:СС)

Иран действительно получит от России истребители Су-35 — они прибудут в страну в начале иранского Нового года, который отмечается в марте.

Об этом заявил член парламентского комитета Ирана по нацбезопасности Шахриар Хейдари в интервью Tasnim.

По его словам, Иран также заказал у России системы противовоздушной обороны, ракетные установки и вертолеты.

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В конце декабря спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия может передать Ирану истребители Су-35 в обмен на дроны-камикадзе. Беспилотники более эффективны для российских ударов по объектам критической инфраструктуры Украины.

В январе секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что Россия ведет с Ираном переговоры и об обмене оружия на ядерные технологии. Он добавил, что подобные процессы опасны для всего мира.