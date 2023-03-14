США не прекратят полеты над Черным морем после российской атаки на дрон Reaper — Белый дом 14 марта, 20:41 Дрон Reaper MQ-9 (Фото:Special Kherson Cat/Twitter)

США не прекратят полеты над Черным морем после того, как американский дрон Reaper столкнулся там с российским истребителем Су-27. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга во вторник, 14 марта, сообщает CNN.

«Если они таким образом хотят удержать или отговорить нас от полетов и операций в международном воздушном пространстве над Черным морем… то они своего не добьются, этого не произойдет», — сказал он.



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Кирби подчеркнул, что Черное море не принадлежит ни одной стране, и США продолжат делать все необходимое для защиты своих интересов нацбезопасности «в этой части мира».

Ранее в Европейском командовании ВС США сообщили, что утром 14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона MQ-9 Reaper, который выполнял стандартные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один Су-27 ударил по винту MQ-9, в результате чего беспилотник упал в море.

Хотя перехваты происходят часто, это первый известный случай такого столкновения после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Инфографика: NV

Представители ВС США обвинили российских летчиков в некомпетентности и непрофессионализме. Об инциденте сообщили президенту США Джо Байдену, в Госдепартамент вызвали посла страны-агрессора.