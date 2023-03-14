Атака российкого Су-27 на америкаский дрон Reaper: Минобороны РФ попыталось оправдаться 14 марта, 21:03 Министерство обороны РФ (Фото:Минобороны РФ)

Министерство обороны страны-агрессора РФ прокомментировало столкновение американского беспилотника MQ-9 Reaper и российского истребителя Су-27, из-за чего дрон упал в международные воды.

В ведомстве заявили, что полет американского БПЛА якобы «осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства».

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«С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 9:30 беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью», — заявили в Минобороны РФ.

Там также заявляют, что российские истребители «бортовое вооружение не применяли», а с БПЛА и вовсе «не вступали в контакт».

Ранее в Европейском командовании ВС США сообщили, что утром 14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона MQ-9 Reaper, который выполнял стандартные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один Су-27 ударил по винту MQ-9, в результате чего беспилотник упал в море.

Хотя перехваты происходят часто, это первый известный случай такого столкновения после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Инфографика: NV

Представители ВС США обвинили российских летчиков в некомпетентности и непрофессионализме. Об инциденте сообщили президенту США Джо Байдену, в Госдепартамент вызвали посла страны-агрессора.

