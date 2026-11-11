Президент Финляндии Александр Стубб , который в конце октября вместе с премьер-министром Норвегии провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, назвал российского диктатора «проницательным» и «очень хорошо подготовленным».

Об этом он сообщил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Стубб охарактеризовал разговор с российским диктатором как «хороший, прямой разговор». По словам финского президента, Путин — «очень проницательный, очень аналитичный, очень хорошо подготовленный и очень спокойный в манере ведения беседы».

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Он говорит, что российский диктатор, безусловно, «умеет слушать».

В то же время Стубб признал, что позиция России не изменилась. Президент Финляндии отметил, что Путин по-прежнему отрицает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Однако, по словам Стубба, теперь, по крайней мере, происходит возвращение за стол переговоров в Абу-Даби.

«Самое главное — не передавать ответственность за европейскую безопасность Соединенным Штатам», — подчеркнул он.

По словам Стубба, телефонный разговор с Путиным состоялся по согласованию с Киевом. Президент Финляндии отмечает, что и так ежедневно общается со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Целью же телефонного разговора с Путиным было непосредственное доведение до РФ «ключевых посланий» Украины касательно переговоров в Абу-Даби.

Стубб подчеркнул, что Норвегия и Финляндия являются соседями России, а исход войны окажет прямое влияние как на их собственную безопасность, так и на безопасность Европы в целом.

«Когда война закончится, как мы обеспечим, чтобы Россия не повторила это снова? Когда война закончится, войска будут переброшены к финской границе», — сказал он.

Президент Финляндии отверг обвинения в том, что этот телефонный разговор расколол Европу. Напротив, он считает, что «это был первый случай, когда Европа смогла выступить в роли посредника».

По словам Стубба, союзников проинформировали перед звонком, после чего поступило много положительных отзывов и лишь один отрицательный.

Президент говорит, что теперь пришло время и другим европейским странам проявить активность. Он надеется, что лидерство в попытке вовлечь Европу в переговоры по Украине возьмут на себя Германия, Франция и Италия.

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В ответ на замечание о том, что уже было предпринято множество неудачных попыток вовлечь Путина в переговоры, Стубб заявил, что «надежда на перемены благодаря торговле не оправдалась, но в дипломатии важно не сдаваться».

«Война длится уже более четырех с половиной лет, и ситуация не улучшится, если Европа будет молчать», — добавил он.

27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу урегулирования войны в Украине. Это стало первым прямым контактом Путина с ведущими европейскими лидерами, поддерживающими Киев, после телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в июле прошлого года.