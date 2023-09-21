Швеция поставила Украине десять танков Stridsvagn 122

21 сентября, 16:34
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Танки Strv 122 (Фото:forsvarsmakten.se)

Танки Strv 122 (Фото:forsvarsmakten.se)

Швеция передала Украине десять танков Stridsvagn 122 (аналог Leopard 2).

Как сообщается на сайте Вооруженных сил Швеции в четверг, 21 сентября, десять танков уже прибыли в Украину вместе с экипажами, которые прошли обучение в Швеции.

«Мы дали им все, что могли, хороший материал и хорошие знания. Теперь мы желаем им всего наилучшего в освобождении своей страны», — сказал начальник оперативного отдела штаба армии Матс Людвиг.

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В сообщении сказано, что танки находятся в Украине «уже некоторое время», а шведские инструкторы следят за успехами их экипажей в соцсетях.

Решение о передаче Украине десяти танков было принято 24 февраля 2023 года.

Вооружение танка Stridsvagn 122 состоит из 120-мм гладкоствольного орудия, двух пулеметов калибра 7,62 мм и дымовых гранатометов. Экипаж состоит из четырех человек: командир, водитель, наводчик и заряжающий.

Инфографика: NV

В конце августа издание Forbes сообщало, что защитники Украины получили от западных партнеров 71 танк Leopard 2, из которых в ходе контрнаступления потеряли всего пять.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Швеция Поддержка Украины Война России против Украины танки Leopard Leopard 2

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