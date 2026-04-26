Кэролайн Левитт, Мелания Трамп и Дональд Трамп на ужине корреспондентов Белого дома, 25 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что стрелок, который вчера вечером открыл огонь на ужине корреспондентов Белого дома с участием президента США , хотел убить Дональда Трампа и как можно больше чиновников его администрации.

«То, что должно было быть веселым вечером на ужине корреспондентов Белого дома, где президент Трамп шутил и праздновал свободу слова, было сорвано развращенным сумасшедшим человеком, который стремился убить президента и как можно больше высокопоставленных чиновников администрации Трампа», — заявила Левитт на своей странице в соцсети X.

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Она отметила, что была с президентом США и первой леди, когда их «быстро отправили в безопасное место сотрудники Секретной службы», подчеркнув, что Трамп «был действительно бесстрашным».

«Как он (Дональд Трамп — ред.) сказал прошлой ночью, это политическое насилие должно прекратиться», — написала пресс-секретарь Белого дома.

Левитт поблагодарила американских правоохранителей «за то, что они оберегают всех нас», в частности сотрудника Секретной службы, которому нападавший выстрелил в грудь, когда тот пытался его остановить.

25 апреля президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп были срочно эвакуированы с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне после того, как вооруженный мужчина попытался прорвать охрану.

Газета The Washington Post сообщила со ссылкой на свои источники, что подозреваемый не получил ранений и был доставлен в больницу университета Говарда.

Прокурорка округа Колумбия Жанин Пирро заявила, что подозреваемый предстанет перед судом 27 апреля, и ему, как ожидается, будет предъявлено «множество» обвинений.

CBS News сообщал, что задержанный стрелок признался, что его мишенью были чиновники администрации президента Дональда Трампа.

Канал CNN сообщил, что подозреваемый в стрельбе за несколько минут до инцидента передал семье манифест, в котором «четко указывалось, что он хотел атаковать должностных лиц администрации».

Правоохранительные органы идентифицировали стрелка как Коула Томаса Аллена, ему 31 год. Он проживает в пригороде Лос-Анджелеса Торренси.

Профиль в LinkedIn, совпадающий с его именем и фотографией, описывает его как учителя с частичной занятостью в компании, которая занимается репетиторством и подготовкой к экзаменам. Согласно информации компании в социальных сетях, Коул Томас Аллен был назван «преподавателем месяца» в декабре 2024 года.

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В профиле в LinkedIn также сообщается, что Аллен окончил Калифорнийский технологический институт в 2017 году, получив степень бакалавра в области машиностроения. Кроме того, указано, что в прошлом году он получил степень магистра в области компьютерных наук в Калифорнийском государственном университете Домингес-Хиллз.

В октябре 2024 года Аллен пожертвовал $25 на предвыборную кампанию вице-президента Камалы Харрис, сообщил CNN, опираясь на данные Федеральной избирательной комиссии.