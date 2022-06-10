В США произошла стрельба на заводе: погибли три человека, еще один тяжело ранен 10 июня, 13:13 Цей матеріал також доступний українською Жертвами стрельбы в Мэриленде стали три человека (Фото:REUTERS/Bastiaan Slabbers)

В США на севере штата Мэриленд неизвестны устроил стрельбу на заводе по производству бетона Columbia Machine. Три человека погибли, еще один получил тяжелые ранения.

Как сообщает Голос Америки, полиции удалось арестовать подозреваемого после перестрелки.

Нападавший был ранен в перестрелке с сотрудником полиции штата Мэриленд, сообщила пресс-секретарь шерифа округа Вашингтон. Подозреваемый и полицейский были доставлены в местную больницу с огнестрельными ранениями.

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Пресс-секретарь заявила, что «активной угрозы» для общества больше нет, но отказалась вдаваться в подробности инцидента.

Представитель Columbia Machine заявил, что компания сотрудничает с властями в расследовании инцидента со стрельбой, но отказался от дальнейших комментариев.

В ночь на 5 июня по меньшей мере пять человек погибли и еще более 20 получили ранения в результате стрельбы в двух городах США.

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