Stratfor назвал наиболее вероятные цели ракетных ударов США в Сирии

Удары могут нанести по авиабазам Асада вокруг Дамаска, с которых атакуют Восточную Гуту

Специалисты американского разведывательно-аналитического центра Stratfor назвали наиболее вероятные цели для атаки против режима Башара Асада в Сирии.

Как сообщается, в первую очередь ракетные удары могут быть нанесены по объектам, связанным с химическим оружием, которое применяется против сирийских повстанцев.

Кроме того, США, по мнению аналитиков, могут уничтожить авиабазы вокруг Дамаска, которые используются для авианалетов против оппозиционных сил и играют важную роль в наступательной операции сил Асада на Восточную Гуту.

В частности, речь идет о базах Мардж Рухайил, Думейр и Меззех.

При этом отмечается, что существует вероятность развертывания сил США и союзников на Ближнем Востоке.

По мнению аналитиков, американские войска могут использовать для этого базу в Катаре, а британские - на Кипре, о чем свидетельствует усиление военной деятельности на этих объектах.

В то же время для более масштабных действия США потребуется привлечение большего числа военных кораблей, а также поддержка Турции, Иордании и Ирака и их разрешение на использование своего воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что ракетный эсминец США приблизился к военно-морской базе РФ в Сирии.

После этого российские корабли покинули порт Тартус из-за возможного ракетного удара.

В свою очередь сирийские военные, опасаясь атаки США, перебросили часть своей авиации на авиабазу РФ Хмеймим.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по режиму Асада из-за химической атаки в Думе, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек, еще около 500 получили отравление.