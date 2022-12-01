Стратегия РФ по уничтожению инфраструктуры Украины не имеет высокой эффективности — британская разведка 1 декабря, 10:00 Британская разведка сообщила о проблемах с эффективностью российской стратегии ударов по инфраструктуре Украины (Фото:ГСЧС/facebook.com)

По данным британской разведки, стратегия РФ по уничтожению критической инфраструктуры Украины имеет не столь высокую эффективность.

В своей сводке в Twitter ведомство напоминает, что с октября 2022 года Россия неоднократно атаковала распределительную сеть Украины, в основном крылатыми ракетами.

Это, вероятно, первый пример попытки России реализовать концепцию стратегической операции по уничтожению критически важных целей, являющейся ключевым компонентом военной доктрины, принятой ею в последние годы, отметили в разведке.

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Россия предполагала, что использует ракеты большой дальности для ударов по инфраструктуре Украины, а не по его армии, чтобы деморализовать украинцев и в конечном итоге заставить лидеров капитулировать.

«Удары России продолжают вызывать перебои с электроэнергией, что приводит к неизбирательным массовым гуманитарным страданиям по всей Украине», — говорится в сообщении.

Однако эффективность этой стратегии, вероятно, снизилась, потому что Россия уже израсходовала большую часть своих подходящих ракет против тактических целей, подчеркнули в разведке.

Кроме того, поскольку Украина провела успешную мобилизацию в течение девяти месяцев, материальный и психологический эффект от этой стратегии, вероятно, будет меньше, чем если бы она была применена в начальный период войны.

По данным министра обороны Алексея Резникова, Россия за последние девять месяцев нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по территории Украины, а 97% целей РФ — гражданские объекты.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что России хватит ракет еще на три-четыре массированные ракетные атаки по территории Украины.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия готовит новые ракетные удары. По его словам, текущая неделя может быть такой же сложной, как и прошлая.

