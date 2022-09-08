Стратегические цели Москвы провалились, украинцы демонстрируют мастерство — генерал Милли 8 сентября, 19:35 Марк Милли (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли убежден, что стратегические цели Кремля в Украине провалились.

Об этом он рассказал во время брифинга в четверг, 8 сентября, после встречи в формате Рамштайн.

«Несмотря на превосходство РФ в вооружении и численности, украинцы продемонстрировали превосходное тактическое мастерство и продемонстрировали превосходную волю к борьбе, борьбе за свою страну, борьбе за свою свободу», — сказал Милли.

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Генерал напомнил, что Россия потерпела поражение в наступлении, а оккупанты не захватили всего Донбасса, а только перешли Днепр на юге в районе Херсона.

Милли добавил, что слишком рано оценивать контрнаступление ВСУ в Херсонской области, но продвижение украинских войск под Херсоном было «постоянным» и «преднамеренным».

«Они продолжают бой. У них есть силы, чтобы сделать это (освободить юг страны — ред), и мы посмотрим, что из этого получится», — сказал он.

Ранее Генштаб сообщал, что Вооруженные силы Украины освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области и вклинились в оборону оккупантов на 50 км.

Официально не уточнялось, какие именно населенные пункты были освобождены, но, по данным из открытых источников, ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Верховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченково.

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