Россия уже проиграла войну. В чем слабость Москвы перед Западом — Пионтковский 18 июля, 18:08 Ребенок с украинским флагом на выставке поврежденной украинской армией российской военной техники в Праге, 11 июля (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Российский публицист и политолог Андрей Пионтковский убежден, что Россия стратегически уже проиграла войну и объяснил, в чем слабость Москвы перед Западом.



«Стратегически Россия уже эту войну проиграла. Сейчас самый важный вопрос - место России в мире после войны», - заявил он в интервью BBC Украина.

Пионтковский отметил, что состояние российской армии плачевно и по всем конвенциональным направлениям — артиллерия, танки, армия — уступает НАТО.

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«Это связано с тем, что президент РФ потратил колоссальную часть бюджета на все эти ядерные игрушки: Сарматы, Посейдоны, Кинжалы. Ядерное равновесие между США и Советским Союзом - теперь РФ основано на том, что Америка и Россия могут уничтожить друг друга 10 раз. Он столько оружия выпустил, что Россия может уничтожить США не 10 раз, а 15», — пояснил политолог.

Он отметил, что Сарматы можно использовать только в случае взаимного уничтожения России, США и всего мира и, по его мнению, российскому диктатору Владимиру Путину просто не дадут реализовать этот сценарий.

Кроме того, по словам Пионтковского, военные в Пентагоне жалуются, что политики их очень сковывают и «мечтают, чтобы какой-то обломок российской бомбы упал на территорию государства НАТО», потому что тогда у них будут развязаны руки.

8 июля военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио НВ объяснил, что все силы РФ, кроме ядерных, уже действуют.

16 июля минобороны России заявило о намерениях нарастить атаки оккупантов «на всех операционных направлениях» в Украине. Однако атаки РФ на Донбассе после этого остались ограниченными.

Между тем, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что закончить войну до конца года абсолютно возможно.

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