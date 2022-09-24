Мобилизация страшнее войны. Как российский царь в канун Первой мировой войны принимал решение о мобилизации и к чему это привело 24 сентября, 12:20 Эксклюзив НВ Проводы призывников в мордовской деревне Вечканово Самарской губернии, август 1914 года. (Фото:AO Vaisänen / Picture Collections of Finnish Heritage Agency)

Объявленная в июле 1914 года Николаем II общая мобилизация не только не укрепила его армию, но привела к военным неудачам с большим количеством человеческих жертв, истощению экономики, недовольству властью и в итоге — государственному перевороту .

«Отдайте приказ, генерал, а потом исчезните на день», — услышал в телефонной трубке Николай Янушкевич, начальник генштаба Российской империи. На другом конце провода был министр иностранных дел Сергей Сазонов, только что вышедший из совещания у Николая II, — монарха удалось склонить к объявлению всеобщей мобилизации.

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О частичной речь шла накануне — 30 июля 1914 года. Так должен был отреагировать Петербург на обстрел Белграда австро-венгерской артиллерией. «Братушки"-сербы умоляли о поддержке. В ответ Россия должна была поднять только четыре военных округа .(Киевский, Одесский, Московский и Казанский), которым по логистическим соображениям следовало первыми подойти с оружием к границам Габсбургской империи.

Однако для России логистика была обстоятельством крайне сложным, а в этом случае и роковым. «Наши дороги и средства связи таковы, что проведение частичной мобилизации сорвет планы общей, когда потребуется». Эта очевидная истина постоянно звучала среди высшего командования и в присутствии царя. Он колебался: приказать всем войскам стать в ружье означало создать угрозу Германии, а ее кайзер Вильгельм II — троюродный дядя Николая II — предупреждал, что не сможет удержать своих военных, чтобы те не ответили уже реальными выстрелами.

Царь решился, о чем сразу министр Сазонов сообщил начальнику генштаба.

«В 5 вечера я вошел в центральный телеграф Петербурга, — вспоминал глава мобилизационного отдела генштаба Сергей Добророльский, которому пришлось рассылать соответствующий приказ. — [В зале] воцарилась гробовая тишина. Телеграфисты сидели возле своего оборудования и ждали дубликата телеграммы, которая известила бы во все концы значимое известие… Через несколько минут после шести, в полной тишине, машины начали цокать. Началось. Примерно в 19:00 все непосредственно подключенные места подтвердили получение».

Призывник мордовского села Вечканово прощается с родными и соседями перед отъездом на призывной пункт в уездный Бугуруслан, август 1914 года. / Фото: AO Vaisänen / Picture Collections of Finnish Heritage Agency

В командовании догадывались, но мало кто представлял, какую бедствие сваливалось на всю страну. На тот момент в действующих войсках России было 1,3 млн. солдат. Казалось бы, этого было достаточно. Однако, началась мобилизация всех потенциально способных держать оружие в руках. А это 3 млн резервистов [их тогда называли ратниками], которые уже проходили срочную службу, и еще 10 млн таких, кто по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам не служил никогда.

«У нас не было предыдущей истории народа с оружием, и хотя было подготовлено множество особых предписаний, на практике этот общий призыв был беспрецедентным и вызывал серьезные затруднения, — писал в эмиграции генерал Добророльский. — По сути, их следовало решить следующим образом: по стратегическим соображениям необходимо было определить численность армии и вспомогательных формирований, и для достижения успеха государство должно было создать их в кратчайшие сроки».

Удивительно: мобилизация объявлена, а с количеством солдат нужно было еще только определяться. Распоряжение об этом должен был издавать военный министр Владимир Сухомлинов. Однако он словно впал в ступор, поскольку царь решал вопросы компетенции министерства за его спиной.

Мы заставили РФ объявить мобилизацию в третий раз в истории. Это перелом в войне – Роман Костенко https://www.youtube.com/watch?v=AG98xFeyAU0

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