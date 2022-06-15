«Без лишней бюрократии». Страны западных Балкан примут участие в восстановлении Ирпеня — премьер Албании 15 июня, 18:53 Цей матеріал також доступний українською Многие страны Евросоюза выразили желание принять участие в восстановлении города (Фото:Dr Dritan Abazovic/Twitter)

Премьер Албании Эди Рама сообщил, что страны западных Балкан примут участие в восстановлении жилых домов в разрушенном россиянами Ирпене.

«Я очень рад, что вы согласились с нашим предложением объединить наши усилия и построить от наших стран квартал или отдельные дома для семей в Ирпене», — сказал он во время брифинга в Киеве после визита в Ирпень и Бородянку.

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Он добавил, что многие страны Евросоюза выразили желание принять участие в восстановлении города.

«Мы хотим балканским образом без лишней бюрократии сделать это. Пусть мы будем первыми, может это ускорит присоединение остальных», — сказал премьер Албании.

Ирпень полностью был освобожден от российских войск 28 марта. В городе повреждено около 70% всех зданий.

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