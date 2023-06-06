Ряд стран Запада подтвердили, что передадут ВСУ мощное количество истребители F-16 — Зеленский 6 июня, 20:02 F-16 (Фото:Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS)

Несколько стран Запада подтвердили президенту Украину Владимиру Зеленском, что готовы передать ВСУ истребители F-16.

«Я получил от некоторых европейских партнеров уже понимание количества. Оно мощная. Я когда получил эту информацию, то у меня был день счастья. Было мощное предложение. Важно, чтобы эта коалиция была договоренностью на бумаге», — сказал он во время брифинга.

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Президент добавил, что после этого начнется подготовка инфраструктуры Украины. На данный момент, по его словам, инфраструктуры для F-16 нет, но она будет строиться и готовиться.

«Нет смысла ее готовить, пока нет договоренности, что у нас будут соответствующие самолеты. На сегодняшний день последняя наша важная очень встреча в Молдове, где у меня была одна закрытая встреча с количеством стран, точно подтвердивших, что они точно дадут нам F-16», — отметил украинский лидер.

Инфографика: НВ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились принять участие в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

В Белом доме также заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине.

В Минобороны Украины надеются, что F-16 появятся в Украине этой осенью.

Советник министра обороны Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от 40 до 50 F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи.