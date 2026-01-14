Мировые диктаторы жалуются на Путина, что тот не помог в нужный момент (Фото: Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Kremlin via REUTERS)

Поскольку российский диктатор Владимир Путин сосредотачивает свое внимание на войне против Украины, его стратегические союзники по всему миру чувствуют себя брошенными. В частности, в Венесуэле считают, что их многолетние «безопасностные» отношения с Москвой были лишь «бумажным тигром», пишет Bloomberg .

Как отмечает агентство, в течение года авторитарные режимы, которые ранее получали выгоду от своих тесных связей с Кремлем, поняли, что не имеют российской поддержки, когда она была наиболее необходимой.

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Сирийский диктатор Башар Асад сбежал в Москву после того, как исчезла российская военная поддержка. Однако Куба, которая потеряла своего главного международного «благодетеля», оказалась на грани гуманитарного кризиса, что может вызвать очередной «эффект домино» в регионе.

В то же время Иран, который в прошлом году подвергся бомбардировкам со стороны США, сейчас сталкивается с масштабными внутренними протестами и потенциальной угрозой новых военных действий со стороны Вашингтона. Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи находится под значительным давлением из-за сочетания внутренних и внешних вызовов, пишет Bloomberg.

Самым мощным «символом невнимательности» России является то, что венесуэльский диктатор Николас Мадуро находится в нью-йоркской тюрьме. Пока остатки государственного аппарата безопасности проводят разбор событий, приведших к захвату их лидера, чиновники частным образом выражают свое разочарование тем, что их кубинские и российские партнеры не помогли защитить их, говорят анонимные источники агентства.

Несмотря на неоднократные публичные заявления президента США Дональда Трампа о намерении устранить Мадуро, чиновники в Каракасе жалуются, что кубинские и российские спецслужбы, на которые они полагались, не смогли обнаружить уязвимые места или любую конкретную информацию об угрозе для венесуэльского диктатора.

Источники агентства также указывают на недостатки российских систем противовоздушной обороны С-300 и Бук-М2 в защите воздушного пространства Венесуэлы. Кроме этого, венесуэльские чиновники жалуются, что Россия не предоставила надлежащей технической поддержки для обеспечения оперативной эффективности этих систем. Киберзащита Венесуэлы зависела от технической поддержки России, которая снова оказалась недостаточной, поскольку кибератаки США привели к отключению электроэнергии в крупных районах Каракаса. Следствием этого стало нарушение доверия в партнерстве между Венесуэлой, Кубой и Россией.

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Путин еще не прокомментировал публично действия США в Венесуэле, однако по словам лиц, знакомых с ситуацией, российские чиновники были возмущены операцией по захвату Мадуро. Однако, отношения с США сейчас важнее для Москвы, чем Венесуэла, сказал источник агентства, знакомый с позицией Кремля. По его словам, захват Мадуро неприятен для Кремля, но «не катастрофа». В то же время Иран является более серьезной проблемой, поскольку сотрудничество России с этой страной гораздо сильнее, в частности в военной сфере.

По данным источника, Россия может публично поддерживать Иран, но вряд ли будет глубоко вовлекаться в помощь Тегерану, учитывая его ограниченные возможности и приоритет ведения войны против Украины.