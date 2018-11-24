24 ноября 2018, суббота

Страны Балтии поднимут оборонный бюджет выше двух процентов ВВП

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Встреча прошла в Вильнюсе в дни празднования столетия литовской армии

Встреча прошла в Вильнюсе в дни празднования столетия литовской армии

Латвия, Литва и Эстония договорились увеличить свой оборонный бюджет выше двух процентов от размера внутреннего валового продукта. Об этом сообщает DW со ссылкой на совместное коммюнике, подписанном министрами обороны трех стран.

Кроме того, документ предусматривает развитие сотрудничества в области стратегической коммуникации между этими странами и Польшей, а также усиление кибербезопасности государств.

В ходе двухдневной встречи, прошедшей в литовской столице в дни празднования столетия литовской армии, Раймонд Бергманис Раймундас Кароблис и Юри Луйк выразили готовность продолжать выполнение решений саммита НАТО, в том числе повышать способность реагирования вооруженных сил и развивать боеготовность.

В коммюнике подчеркивают также вклад в региональную безопасность со стороны боевых групп в рамках расширенного присутствия НАТО.

Министры обороны балтийских стран положительно оценили сотрудничество Латвии, Эстонии и Дании по созданию штаба многонациональной дивизии Север на латвийской военной базе Адажи и выразили поддержку усилиям Киева и Тбилиси по евроатлантической интеграции и реализации программы Восточного партнерства.

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