Страны, поддерживающие Мадуро в краже ресурсов, не будут забыты - Болтон Вчера, 20:38 339 Цей матеріал також доступний українською EPA Джон Болтон пригрозил компаниям и странам, которые поддерживают Мадуро EPA

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США запомнят те страны и компании, которые способствуют расхищению ресурсов Венесуэлы.

Об этом Болтон написал в Twitter.

"Страны и компании, которые поддерживают Мадуро в краже венесуэльских ресурсов, не будут забыты. США продолжат использовать все свои возможности для сохранения активов венесуэльского народа, и мы призываем все страны работать вместе над этим", - отметил Болтон.

Nations and firms that support Maduro’s theft of Venezuelan resources will not be forgotten. The United States will continue to use all of its powers to preserve the Venezuelan people’s assets and we encourage all nations to work together to do the same. https://t.co/4MmHyjFY8K — John Bolton (@AmbJohnBolton) 12 февраля 2019 г.

Ранее СМИ сообщили, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит свои счета в российский Газпромбанк.

10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Председателем парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвали граждан страны присоединиться к восстанию. В столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро - законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.