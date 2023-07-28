Страны Персидского залива настаивают на продлении зернового соглашения 28 июля, 05:25 Украинское зерно (Фото:REUTERS/Igor Tkachenko/File Photo)

Страны Персидского залива выступают за скорейшее продление зерновой сделки. По их словам, инициатива является решением гуманитарных проблем и обеспечением продовольственной безопасности для многих стран.

Об этом заявил генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем Мухаммед аль-Будайви, пишет Al-Awsat.



На встрече с послом Украины в Саудовской Аравии Анатолием Петренко аль-Будайви также отметил, что все участники Совета поддерживают мирные усилия по урегулированию развязанной Россией войны.

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Генеральный секретарь также подчеркнул, что позиция Совета в отношении войны в Украине основана на принципах международного права и Устава Организации Объединенных Наций, сохранении международного порядка на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и политической независимости государств и пр.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста. Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.