После российского ракетного террора. 14 стран НАТО договорились усовершенствовать систему ПВО в Европе 13 октября, 18:38 Акция протеста после массированных российских ракетных ударов по Украине в Брюсселе, 13 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Министры обороны 14 стран НАТО и Финляндии договорились работать над созданием европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны и вместе закупать вооружение и ракеты.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО по итогам встречи министров в Брюсселе в четверг, 13 октября.



Представители 14 стран-членов Альянса и Финляндии подписали письмо о намерениях разработать Инициативу европейского воздушного щита.

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«Это обязательство особенно важно сегодня, когда мы становимся свидетелями безжалостных и неизбирательных ракетных ударов России по Украине, в результате которых гибнут мирные жители и уничтожается критическая инфраструктура. В этом контексте я решительно приветствую лидерство Германии в запуске инициативы Воздушный щит», — сказал заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.



По его словам, новые системы значительно повысят способность союзников по НАТО «защищать Альянс ото всех воздушных и ракетных угроз».



Накануне генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отправка дополнительных систем ПВО в Украину является «топ-приоритетом». Президент Владимир Зеленский 13 октября подчеркнул, что у Украины есть только 10% от необходимого количества систем ПВО.

На саммите НАТО в Мадриде 29 июня была утверждена новая стратегическая концепция Североатлантического альянса, в которой Россию определили как «наиболее серьезную и прямую угрозу» безопасности союзников.

