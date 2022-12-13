Страны НАТО столкнулись с дефицитом вооружений на фоне войны России против Украины — постпред США

13 декабря, 17:46
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Флаг НАТО (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Флаг НАТО (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Во всех странах Североатлантического альянса наблюдается дефицит вооружений, который, в частности, связан с войной России против Украины.

Об этом заявила постпред США в НАТО Джулианна Смит в интервью Центру стратегических и международных исследований.

Она напомнила, что НАТО создало собственную инициативу, которая координирует усилия по разрабатыванию и закупке оружия и состоит из группы национальных директоров по вооружениям всех 30 стран-членов Альянса.

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Они напрямую контактируют с военной промышленностью для того, чтобы совершать совместные закупки.

«Поэтому эти усилия сосредоточены на сборе запасов (оружия — ред.) по всему альянсу НАТО. Для такой страны, как Эстония, которая оказала огромную помощь Украине в обеспечении безопасности, она столкнулись с реальным дефицитом, и они не одиноки. Мы видим, что это наблюдается по всему Альянсу», — заявила Смит.

25 августа министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что дальнейшие поставки вооружения Украине усложняются из-за «абсолютного дефицита собственных запасов».

https://www.youtube.com/watch?v=MqclULoMFmo&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США НАТО Российская агрессия Дефицит Вооружение Война России против Украины

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