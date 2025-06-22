В НАТО достигли договоренностей увеличить расходы на оборону до 5% ВВП — СМИ

22 июня, 22:48
Договоренностей об увеличении расходов на оборону удалось достичь за день до начала саммита в Гааге, который состоится 24−25 июня, сообщают СМИ (Фото: REUTERS/Claudia Greco)

Договоренностей об увеличении расходов на оборону удалось достичь за день до начала саммита в Гааге, который состоится 24−25 июня, сообщают СМИ (Фото: REUTERS/Claudia Greco)

Союзники по НАТО достигли договоренностей по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП, что, в свою очередь, является положительным для Украины, упоминание о которой есть именно в этом разделе итоговой декларации гаагского саммита, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на дипломатические круги, знакомые с переговорным процессом.

Агентство отмечает, что ранее против повышения оборонных расходов до 5% выступил премьер-министр Испании Педро Санчес, что завело ситуацию с принятием декларации в тупик, так как решения в Альянсе принимаются единогласно. Однако сейчас, по словам дипломатических источников, в НАТО достигли компромисса. Договоренности были достигнуты 22 июня, за день до начала саммита в Гааге, который состоится 24−25 июня.

Такое развитие событий является положительным для Украины, ведь именно в этом абзаце союзники упоминают Украину, подтверждая обязательства оказывать поддержку, причем эта поддержка будет зачислена в эти 5% ВВП оборонных расходов, объяснило агентство.

19 июня агентство Bloomberg сообщало, что, кроме Испании, сомнения относительно увеличения расходов до 5% и сроков достижения этого показателя также выразили Италия и Португалия.

По данным агентства, первоначальное предложение Рютте предусматривало достижение расходов в 5% к 2032 году, однако впоследствии на переговорах было решено перенести этот срок на 2035 год.

17 июня во время саммита G7 Марк Рютте заявил, что все страны НАТО достигнут цели в 2% ВВП, выделенных на оборону, до конца 2025 года.

Ранее генсек НАТО предложил членам Альянса увеличить расходы на оборону до 3,5% и выделить еще 1,5% на более широкие расходы на безопасность, чтобы удовлетворить требование президента США Дональда Трампа относительно целевого показателя в 5%.

18 июня Радио Свобода, ссылаясь на дипломатов, писало, что в итоговом коммюнике нынешнего саммита НАТО в частности речь пойдет об обязательствах стран — членов Альянса увеличить расходы на оборону до 5% до 2032 года. Однако это обязательство могут пересмотреть в 2029 году, когда завершится каденция Трампа.

Нынешний саммит НАТО, который запланирован на 24−25 июня, продлится сутки на фоне заявлений СМИ о том, что Дональд Трамп не выдерживает длительных встреч.

